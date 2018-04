Segunda: Cuatro punteros en una primera fecha llena de goles. Debutó Central

Volvió a vivirse el fútbol de ascenso en nuestra ciudad, de la mano del inicio del Torneo de Segunda División y con seis partidos jugados, los distintos clubes que participan de este certamen buscarán el tan ansiado ascenso a Primera División. Al finalizar la primera fecha, hay cuatro punteros, Alumni, Claromecó, San Martín y Villa del Parque. También se produjo el debut del Club Deportivo Central.

En cancha de ACDC, Central debutó en la competencia e igualó 2 a 2 con Agrario, los goles fueron de Diego Dabién y Rodríguez para el local, mientras que para Agrario convirtieron Tries y Piñero. Fueron expulsados Viera (Central) y Gómez (Agrario). En cuarta también igualaron 2 a 2.

En Orense, Alumni goleó por 6 a 2 a Copetonas. Los goles para el ganador fueron de Alcodoy en tres oportunidades, una de ellas de penal, Esbensen, en dos ocasiones, y Robles. Copetonas había empezado ganando el partido con el gol de Khol, mientras que el 2 a 2 parcial fue convertido por Hastrup de penal. Jofré (Alumni) le atajó un penal a Bracamonte (Copetonas). Fue expulsado Graciani de Alumni. En cuarta también hubo goleada del conjunto orensano, fue 5 a 0.

En Claromecó, el Recreativo empezó el Torneo con el pie derecho, luego de golear a Juan E. Barra por 4 a 0. Los goles del albiceleste los anotaron L. Rodríguez, Gerónimo, Ilzarbe y Whehrahne, vio la tarjeta roja Miranda de Barra. En cuarta Claromecó goleó por 6 a 2.

Echegoyen perdió en su vuelta a la Segunda División del fútbol tresarroyense, fue 2 a 1 para San Martín que dio vuelta la historia con los goles de Pellegrini de penal y Duharte. Echegoyen se había puesto en ventaja mediante un gol de Aríngoli de penal. Fueron expulsados Tenaglia y Merlo (Echegoyen). En cuarta ganó Echegoyen 1 a 0.

Villa del Parque obtuvo un importante triunfo por 2 a 1 en su visita a Cascallares. Los rojinegros se habían puesto en ventaja mediante la aparición de Diego Pedone, mientras que Marchetti empató el partido y Franco Gutierrez puso el 2 a 1 final para los villenses. En cuarta también triunfaron los del Bosque, fue 4 a 2.

En De la Garma, Garmense y Argentino igualaron 1 a 1. El gol de Garmense lo convirtió Di Marco, mientras que el tanto para el Bichito lo anotó Salomón. Fue expulsado Juárez de Garmense. En cuarta igualaron 3 a 3.

Posiciones de Segunda: Alumni 3 puntos, Claromecó 3, San Martín 3, Villa 3, Garmense 1, Argentino 1, Central 1, Agrario 1, ACDC 0, Copetonas 0, Juan E. Barra 0, Echegoyen 0 y Cascallares 0.

Posiciones de Cuarta: Alumni 3 puntos, Claromecó 3, Echegoyen 3, Villa 3, Garmense 1, Argentino 1, Central 1, Agrario 1, ACDC 0, Copetonas 0, Juan E. Barra 0, San Martín 0 y Cascallares 0.

Próxima fecha (2°): Echegoyen vs. Claromecó, Argentino vs. Alumni, Villa Del Parque vs. Central, Agrario vs. San Martín, Copetonas vs. ACDC y Juan E. Barra vs. Garmense. Queda libre Cascallares.