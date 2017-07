Seis rodados secuestrados por el CPR de San Cayetano

El CPR de San Cayetano informó sobre los últimos procedimientos que llevó a cabo en los que secuestró seis rodados y labró diferentes infracciones.

El detalle dado a conocer a la prensa es el siguiente:

Ruta Nacional 228, vehículo marca Volkswagen Voyage 1.6 GP, color gris, remolcando carro batan, tipo artesanal. Conductor HUENUMAN LUCIANO MAURICIO (31) domiciliado en Bahía Blanca, careciendo seguro obligatorio y luces traseras en el elemento arrastrado. Vehículo posee PROHIBICIÓN DE CIRCULAR desde Febrero del corriente año. Secuestro de las unidades. INF. Art. 31 Inc. B-2, Art 40 Inc. C y Art. 72 Inc. C-1 Ley 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Nacional N° 228, cuartel IV, camión marca Mercedes Benz L-1620, color blanco. Conductor GAMIZ ALBERTO DOMINGO (61), domiciliado en Coronel Pringles, transportando 2120 Kg. de huesos y 5040 Kg. de sebo, careciendo unidad leyendas reglamentarias y seguro obligatorio. Secuestro rodado. INF. Cap. XXVIII, Art. 28.8 Decreto 4238/68, injerencia SENASA e INF. Art. 40 Inc. C Ley 24449, intervención Juzgado de Faltas San Cayetano.-

Ruta Provincial N° 75, cuartel IV, camioneta marca Toyota Hilux, color blanca, Conductor MENDIZÁBAL MARCOS JAVIER, (36), domiciliado en Necochea, transportando sustancias toxicas (fungicida), careciendo chofer y rodado habilitación expedida por autoridad competente. INF. Art. 56 Inc. H y Art. 77 Inc. D y K, Ley N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Camino vecinal, cuartel IX, camioneta marca Ford F-100, color bordo, remolcando carro playo, color marrón. Conductor BAIGORRIA MIGUEL ÁNGEL (46), domiciliado en J. N. Fernández, careciendo seguro en elemento arrastrado. Secuestro unidad. INF. ART. 40 Inc. C Ley 24.449, intervención Juzgado de Faltas local

Rotonda Energia, camión marca Renault Premium 320, color blanco, arrastrando acoplado jaula marca F.H, color rojo. Conductor DOMÍNGUEZ NICOLÁS NAHUEL (26), domiciliado en Balcarce, transportando 46 novillos, careciendo GUT y marca ilegible en bovinos, siendo interdictados en destino. INF. ART. 1°, 3°, 5° Ley 10.891, intervención Ministerio de Agroindustria y ART. 2° Resolución 178/01 Injerencia SENASA.

Rotonda Energia, camión marca Scania, color blanco, remolcando acoplado jaula, marca F.M, color rojo. Conductor VALCARLOS CARLOS HORACIO (58), domiciliado en Balcarce, transportando 44 novillos, careciendo GUT y puertas no precintadas. Bovinos interdictados en destino. INF. ART. 1°, 3°, 5° Ley 10.891 e INF. ART. 170° y 176° Ley 10.081, intervención Ministerio de Agroindustria.

Rotonda Energia, camión marca Scania 6310, color blanco, arrastrando acoplado jaula marca Herman, color blanco. Conductor BARRIOS CRISTIAN MIGUEL (38), domiciliado en Balcarce, trasportando 46 novillos, careciendo Guía Única de Traslado y puertas no precintadas. Bovinos interdictados en destino. INF. ART. 1°, 3°, 5° Ley 10.891 e INF. ART. 170° y 176° Ley 10.081, intervención Ministerio de Agroindustria.

Rotonda Energia, camión marca Dodge, color blanco, remolcando acoplado marca Prati-Fruehauf, color rojo. Conductor FOSQUE MARCELINO RICARDO (43), domiciliado en Tres Arroyos, transportando soja. Carta de Porte incompleta (falta Kg). INF. ART. 17 Resolución 2595/09, intervención AFIP.

Rotonda Energia, camión marca Mercedes Benz L1112/42, color rojo, remolcando acoplado, marca Randon, color blanco. Conductor DELLA PENNA ALBERTO (31), domiciliado en Tres Arroyos, transportando soja. Carta de Porte incompleta (falta Kg). INF. ART. 17 Resolución 2595/09, intervención AFIP.

Rotonda Energia, camión marca Volkswagen 17220, color blanco, arrastrando semirremolque marca Hermann, color rojo. Conductor GAUNA ROBERTO ALFREDO (60), domiciliado en Quequen, transportando soja. Carta de Porte Incompleta (Falta Kg.). INF. ART. 17 Resolución 2595/09, intervención AFIP.

Camino vecinal, cuartel IX, constatan presencia de 4 vacas y 1 ternero, sueltos en vía pública. Propietario NOR EDUARDO ALEJANDRO (56), domiciliado en San Cayetano. Se ubican animales al resguardo en predio rural perteneciente al infractor. INF. Art. 48 Inc. S Ley 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Provincial 75, cuartel VIII, camión marca Scania R113, color blanco, remolcando acoplado marca Helvetica, color azul. Conductor CELONE JORGE LUIS (56), domiciliado en Pigue, ostentando licencia de conducir vencida (año 2014). Secuestro licencia y Unidades. INF. ART. 40 Inc. A y Art. 72 Inc. A1 y C-1 Ley 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Rotonda Energia, cuartel IV, constatan vaquillona suelta en vía pública. Propietario AMPRIMO MIGUEL ÁNGEL (69), domiciliado en Paraje Energia. Se ubica animal al resguardo en predio rural perteneciente al infractor. INF. Art. 48 Inc. S Ley 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Nacional N° 228, cuartel IV, automóvil marca Renault, modelo Kangoo, color blanca. Conductor ARCE GASTÓN JONÁS (24), domiciliado en Necochea, careciendo seguro obligatorio para circular. INF. ART. 40 Inc. C Ley 24449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Nacional 228, cuartel IV, constatan ocho novillos sueltos en vía pública. Propietario ORTIZ MATÍAS (36), domiciliado en Necochea. Se ubican animales al resguardo en predio rural perteneciente al infractor. INF. Art. 48 Inc. S Ley 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Provincial 75, cuartel IV, camioneta marca Volkswagen Amarok, color negra, remolcando carro silero, sin marca. Conductor CHRISTOFFERSEN JORGE EDUARDO (52), domiciliado en Tres Arroyos, careciendo licencia de conducir y seguro obligatorio en elemento arrastrado. Secuestro Unidades. INF. ART. 40 Inc. C y Art. 72 Inc. C-1 Ley 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Provincial N° 75, cuartel IV, camión marca Fiat 150N, color beige, remolcando acoplado marca Randon, color rojo. Conductor RIVAS OSORIO YELTON JOSÉ (62), domiciliado en Tres Arroyos, careciendo licencia de conducir. Secuestro Unidades. INF. Art. 40 Inc. A Ley N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.