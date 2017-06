Senado aprobó el Sistema de Seguimiento de Prematuros

En la última sesión el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó, por unanimidad, el Sistema en Red de Seguimiento del Recién Nacido Prematuro de Alto Riesgo, centrado en la familia.

Al respecto, la senadora Julieta Centeno, quien defendió el proyecto en la Cámara Alta, afirmó que “Tener un bebé antes de tiempo no se busca ni se decide, sólo sucede. Ocurre en casi el 7 % de los nacidos vivos en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, de los cuales sólo sobrevive aproximadamente el 50 %. Por esto es tan importante el paso que damos con esta iniciativa que nos permitirá, como Estado, estar allí donde más se nos necesita” y agregó “Esta se trata de una iniciativa de la Gobernadora María Eugenia Vidal, a través de la Ministra Zulma Ortiz y en un trabajo conjunto con la diputada Alejandra Lorden, que no hay duda será de mucha ayuda para paliar una falencia en nuestros sistema de salud. El sistema que se crea está orientado a acompañar a ese bebé y su círculo íntimo, especialmente en los casos de alta vulnerabilidad social, mientras dure su situación de riesgo y hasta el primer ciclo formal de educación provincial”.

Por último, la Senadora Centeno (Cambiemos) sostuvo que: “Para mí en lo personal la salud es una prioridad, aportar a las mejoras de nuestro sistema público de salud es uno de los desafíos que me planteé al asumir mi cargo como Senadora provincial, y ser parte de un Gobierno como el nuestro que está dando pasos históricos en este sentido, habiendo recibido con 4 hospitales en riesgo de demolición y 16 con serias dificultades edilicias, no es una tarea fácil pero es una de las cosas que decimos haciendo, es un orgullo ser parte de un Gobierno que entiende, de verdad (no de la boca para afuera) que la salud es una prioridad”.