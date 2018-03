SENASA podría irse de la oficina de La Rural

SENASA alquila un espacio a la Sociedad Rural de Tres Arroyos, en Pellegrini 9, para que el organismo nacional funcione en un sitio propio del campo, pero informaron que a partir de junio estarían dejando el lugar porque no pueden pagar más la renta.

Eugenio Simonetti, el Presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, expresó a LU 24 que en estos momentos están abocados a negociar con ellos para continuar en esa dependencia. “El productor agropecuario siempre va a La Rural para hacer sus trámites en SENASA. Si a la Sociedad Rural le sacas la parte de guías del SENASA, de todo el tramiterio para poder cargar, lo está llevando a que el productor tenga que ir a dos o tres lados”, dijo.

Asimismo indicó que “la idea es que SENASA se quede con nosotros, es la idea nuestra y de todos los productores en general, pero también tenemos que reconocer que hay un valor que no se va a querer respetar y que es ínfimo lo que se quiere pagar por el lugar, que es una oficina de 90 metros”, y agregó: “Nosotros estamos cobrando muy poco, lo que nosotros por lo menos queremos es salvar lo que nos cuesta el sistema de limpieza, el sistema de luz, de gas, de calefacción, de aire”.

En conversaciones con un funcionario, Simonetti contó que “ellos dicen que SENASA está quebrada y que está pagando alquileres altísimos, yo creo que no es el caso de Tres Arroyos”.

Finalmente aseguró: “Nosotros queremos que se quede SENASA porque el productor va a trabajar muchos más cómodo en La Rural que si va a otro lado, pero con el presupuesto de ellos, yo creo que no van a poder conseguir oficina en Tres Arroyos”.