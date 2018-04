SENASA y la Sociedad Rural buscan llegar a un acuerdo

SENASA alquila un espacio a la Sociedad Rural de Tres Arroyos, en calle Pellegrini al 9, para que el organismo nacional funcione en un sitio propio del campo, pero trascendió que a partir de junio SENASA estaría dejando el lugar porque “no puede pagar más la renta”.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, le dijo a LU 24 que “vamos a tener una reunión, ellos hicieron una propuesta de achicar los honorarios, nosotros hasta hace 2 años estábamos en 5.000 pesos. Hoy se subió porque hacía un año y pico que no nos habían pagado, se juntó la plata que nos debían a los 5.000 y pico de pesos pero es muy poco”.

“En junio estarían arreglando de alguna manera un nuevo contrato en el que pagarían 3.000 pesos por mes, es algo que no lo pueden cobrar en ningún lado, no hay oficina que se coloque en Tres Arroyos por esa plata, estamos tratando de llegar a un arreglo y creo que lo vamos a concretar”, sostuvo Simonetti.

“Nosotros queremos que se quede SENASA pero no nos parece bien que nos estén midiendo la plata, en ese local estamos pagando más de 5.000 pesos de limpieza por mes” sostuvo el presidente de la Sociedad Rural, al tiempo que agregó que “estamos conversando y todos queremos perder lo menos posible. Creemos que tendríamos que hacer un convenio para tener cierta plata en un porcentaje a lo que se cobra”.