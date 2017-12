Sentencia favorable de la Corte al reclamo de médicos del Hospital

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, por unanimidad, hizo lugar a la demanda que hace 10 años entablaran alrededor de 70 profesionales del Hospital Pirovano debido a que el municipio se negaba a aplicar íntegramente la Ordenanza de Carrera Profesional Hospitalaria vigente desde el año 1984. El proceso judicial, llevado a cabo por el abogado de la Asociación de Profesionales, doctor Guillermo Torremare, fue iniciado luego de que los profesionales reclamaran por distintas vías -incluso hubo una huelga que se prolongó por más de dos meses y en la que intervino activamente el Ministerio de Trabajo provincial-, la aplicación de la Ordenanza de Carrera Profesional Hospitalaria, petición que no fue aceptada por el municipio. La no aplicación de la Ordenanza de Carrera Profesional implicó una merma salarial para los profesionales, la que se prolongó desde aquel momento hasta la actualidad. La decisión de la Corte revierte esa situación indicando que los profesionales tienen derecho a percibir su salario conforme las pautas que establece la Ordenanza de Carrera Profesional y ordenó al juez contencioso administrativo de Bahía Blanca que realice el trámite de ejecución de la sentencia judicial consistente en liquidar las diferencias salariales devengadas a favor de los trabajadores de la salud, las que deberán ser pagadas por el municipio. La sentencia no establece montos a pagar dado que estos deben ser liquidados por el juez bahiense de primera instancia pero se estima que dada la cantidad de personas involucradas en el reclamo y el tiempo transcurrido se trataría de una suma de gran importancia.