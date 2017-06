“Ser bombero es lo más grande que puede existir” dijo Andrés Cologna, referente de los Bomberos Voluntarios de Oriente

El cuartel de Bomberos de Oriente se fundó en agosto de 1978, este año se cumplen 39 años de su inauguración y en el marco del Día del Bombero, LU 24 dialogó con Andrés Cologna, jefe del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de Oriente, quién sostuvo que “quería agradecer a todo el Cuerpo Activo de Oriente y los bomberos de la región, ser bombero es lo más grande que puede existir. Yo entré a los 16 años al cuerpo y van a hacer 29 años que pertenezco a la institución y es lo mejor que me pudo haber pasado”.

“Se nace bombero, se crece bombero dentro de la institución y se muere bombero. Se pueden dar 25 años de servicio, en el caso mío ya me jubilé, ya cumplí los años de servicio, pero continuaré hasta los 65 años si dios me lo permite. Mi tarea es dirigir el movimiento dentro de la institución y los servicios, es una mochila muy grande que lleva uno, son muchas responsabilidades”, explicó el jefe del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de Oriente.

Cologna hizo un breve repaso de su historia en la institución: “Pase por todas las instancias, entré como aspirante, fui creciendo como bombero, me fueron dando la oportunidad y hace dos años estoy en esta función. Acá hay que trabajar mucho, es una institución muy bien vista en Oriente, me gustaría que en el momento que me tenga que retirar de la institución el que entre venga con las mismas ganas, que todo lo que han dado nuestros antecesores que no quede en vano”.

En el cementerio de la ciudad se reconocieron a las distintas personas que han pasado por la institución, luego los presentes regresaron al cuartel y hubo un encuentro con el presidente de los Bomberos Voluntarios de Oriente, se hizo la entrega de un vehículo 0 km, una unidad de traslado, que servirá para completar el parque automotor.