Sergio Massa con LU 24: “El 13 de agosto se pone en juego el lugar de la clase media argentina”

(Por Franco Bayugar enviado especial) Este sábado LU 24 estuvo presente en la ciudad de Tigre, donde en la jornada Sergio Massa estuvo con unos 30 periodistas del interior para recorrer diferentes lugares de la ciudad y el Centro de Operaciones.

Luego, durante el mediodía, el precandidato a Senador Nacional por un “1País”, compartió con los trabajadores de prensa un almuerzo y, posteriormente, brindó una conferencia de prensa.

Allí dijo que “el 13 de agosto se pone en juego el lugar de la clase media argentina, el gobierno defiende a las grandes empresas, el kirchnerismo defiende a su grupo político y la clase media argentina necesita su lugar en la agenda política argentina”.

“La clase media son los jubilados, son los trabajadores, son los comerciantes, son las pymes que han ido perdiendo representación porque desgraciadamente la política ha abandonado la representación de esos sectores para pasar a una lucha de poder y creo que con Margarita el desafío que tenemos es el de representar a la clase media argentina para que vuelva a tener preponderancia a la hora de la discusión”, agregó.

Contra el tarifazo

En otro tramo de la nota Massa se refirió a los aumentos indiscriminados de los servicios: “La actualización de las tarifas no puede ser destruyendo la mayoría de los hogares argentinos, tiene que tener proporcionalidad”, sostuvo.

Asimismo indicó: “Creo que la gente va a valorar mucho que hayamos peleado contra el tarifazo, que hayamos peleado por la zona térmica, recordemos que no solo peleamos contra el aumento de las tarifas sino también pelamos por la diferencia de temperatura, Mar del Plata, Necochea, Miramar, que ha toda esa región la afecta particularmente, igual que al centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires”.

“Vamos a seguir peleando para que la Argentina las tarifas aumentan a la par de los salarios y no por encima de los salarios y vamos a seguir peleando para que los aumentos de tarifa vuelvan a tener proporcionalidad y tengan que volver para atrás con esta locura que pasa hoy que es que un comerciante mira la factura de luz, mira la factura de gas, mira la factura del alquiler y mira lo que tiene que pagar de salarios, y en lo primero que piensa es en bajar la persiana”, expresó Massa.

Inseguridad

Finalmente, consultado por LU 24 por el hecho de inseguridad que le tocó vivir en la madrugada del 20 de julio al hijo del Diputado provincial Pablo Garate, tras ser herido con un arma blanca, opinó: “Tengo un enorme cariño por Pablo y para mí su hijo y su familia son parte de nosotros mismos. Creo que lo que demuestra es que estamos todos a tiro de los delincuentes, estamos todos en la lista de los delincuentes porque no se toma en serio la lucha contra la inseguridad”.