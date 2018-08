Soulé: “Garate es el único Diputado que trabaja. Tiene 4 legisladores la ciudad y es el único que pone la cabeza”

Estalló la interna entre el concejal Matías Fhurer y miembros del Frente Renovador; y Sergio Soulé, uno de los integrantes del espacio político, mostró claramente su descontento con ciertas actitudes y declaraciones vertidas por el edil y hasta salió en defensa del propio Diputado Pablo Garate a quien señaló como “el único Diputado que trabaja”.

“Son internas políticas cuya explicación la debería dar Matías Fhurer y no nosotros. Creo que Matías se ha equivocado en comentarios que ha hecho muy puntuales sobre el espacio y el sobre el Diputado, porque creo que perdió el eje en el hecho de que quien lo ha llevado a la política fue el Diputado Garate, y el que lo llevó a tener una banca de concejal es todo un espacio político; hay mucha gente que ha trabajado para Matías, y creo que en eso, él se ha olvidado”, sostuvo esta mañana a LU24 el ex concejal.

Tras la situación dada luego de que Fhurer votara en disidencia en algunas cuestiones con miembros de su propio espacio, Soulé consideró: “yo creo que en ese tema puntual, Matías debería dar explicaciones de otra índole y ese es mi punto de vista y me hago cargo de lo que digo. Si empiezo a reflexionar en algunas cuestiones, por ejemplo la Comisión Investigadora que el mismo propuso de la obra pública del municipio, y hoy por hoy él tiene un acercamiento hacia el vecinalismo, y evidentemente si no avanzó pienso en algunas cuestiones y reflexionó en que todo no era tan así entonces”.

No conforme con esas apreciaciones, Soulé sentenció que al concejal del Frente Renovador, “algunas cuestiones le pasan por otro lado, porque la rendición de cuentas lo dijo, lo hizo levantar la mano de la forma que lo hizo y es mostrar una postura muy clara. Haberse juntado con el Intendente y todo el vecinalismo, y de hecho; hoy comparte mucho tiempo dentro del bloque vecinalista y eso muestra una postura”.

Remarcó que no está de acuerdo “con los comentarios que verte sobre el Diputado Garate, porque lo critica abiertamente, pero es el único diputado que yo veo que trabaja. Tiene cuatro legisladores la ciudad y es el único que pone la cabeza y todos los diputados cobran lo mismo, pero es el único que entrega todo en el territorio, y eso tiene su costo. Por eso estoy molesto con Matías, creo que Matías debería ser más prudente en algunos comentarios. Las cuestiones personales que tenga, que vaya y que las resuelva”, advirtió.