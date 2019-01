Raúl Alvarez es el encargado de mantenimiento y servicio de bajada en “El Parador” de Claromecó. Maneja el tractor que se encarga de mostrar a los turistas por donde tiene que circular y donde no con su auto y también donde tiene que parar. Además da servicio a las lanchas cuando no pueden sacarlas o se encaja el móvil. “La gente siempre agradece la explicación”, dijo a LU 24.

Recomendó a los automovilistas que bajen a la playa que “tengan las gomas medianamente desinfladas si no tienen doble tracción, y que cuentan con el servicio del tractor desde el momento que pagan la bajada para cualquier emergencia para sacarlo o llevarlo hacía algún lugar”.

También explicó que “cuando la arena más calienta el sol, se pone más fina y más densa, y es más fácil para que te encajes”.

Por último expresó que el que pague la bajada tendrá servicio de tractor, de radio y de asistencia si pasa algo en el agua.