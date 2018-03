Sesión Extraordinaria por el SAME: “Se haría para que llegue a la ciudad lo antes posible” aseguró Meo Guzmán

Este jueves se realizaría una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante para dar tratamiento a la adhesión del Municipio respecto al Servicio de Emergencias del SAME. Así lo aseguró Matías Meo Guzmán, edil de Cambiemos, quien destacó que la rapidez se debe a la necesidad de contar con este nuevo servicio en el sistema de salud de la ciudad.

“Se trataría el jueves en virtud de que habría necesidad de sacarlo rápidamente para tener acceso y hace que SAME llegue a la ciudad lo antes posible, por lo que se haría una sesión extraordinaria. Se habló con el Director del Hospital y se manifestó a favor, en virtud de las capacitaciones que traería aparejado más allá de las ambulancias y se coordinará con el municipio para tener un mejor servicio de salud”, detalló.

Asimismo, se refirió a la Cooperativa de Salud Policoop que aguarda resultados positivos en cuanto a la gestiones para avanzar en su habilitación y así poder brindar el servicio de internación en sus instalaciones: “Me reuní con la Directora de Fiscalización que es la que tiene a cargo la aprobación de este tipo de instituciones. Me manifestó que están a la espera de un plano que falta aprobar. Pablo Escudero, responsable de la entidad, estaba terminando esto y enviados los mismos; le envié a ella una nota para que me notifique los pasos a seguir, ya que es algo muy necesario para la ciudad, para conformar un conjunto de instituciones que brinden el servicio necesario para la población”.

Meo Guzmán, también habló sobre el encuentro mantenido con el Jefe de Gabinete Hugo Fernández ayer: “Me comprometí a trasladar el estado de situación de algunas obras y ayudar en lo que sea posible. Siempre es bueno tener diálogo y reunirse con el Ejecutivo para saber la situación y ver desde mi humilde lugar si puedo destrabar algunas cuestiones”.

También anticipó una reunión que mantendrán en la Comisión de Familia que se reúne con asociaciones vinculadas a los derechos humanos: “El sábado 24 al conmemorarse el Dia Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, la idea es hacer alguna charla o encuentro en el Concejo para debatir algunos puntos en relación al tema de derechos humanos ya que es una caja de resonancia de la sociedad y es bueno abrir el debate”, sostuvo.