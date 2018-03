“Sesión tribunera”: Autorizan al Ejecutivo a firmar el convenio para la llegada del SAME Provincia

En el marco de acusaciones cruzadas entre el peronismo y Cambiemos de hablar para “la tribuna”, por unanimidad se autorizó al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio con el Ministerio de Salud para la implementación del SAME Provincia.

Si bien se estimaba que la sesión extraordinaria podría ser bastante breve, por el tema a tratar, se extendió durante 50 minutos por el intercambio de opiniones que hubo sobre la ejecución de diversas obras, las prioridades en salud y el estado del gobierno provincial.

La edil vecinalista Claudia Cittadino habló sobre el servicio de atención médica de emergencias en la vía pública y dijo que “cuenta con la adhesión de 44 municipios” al tiempo que comentó que “recién se está poniendo en marcha por lo cual no hay mucha información sobre cómo está funcionando”.

Al distrito se enviarán dos ambulancias totalmente equipadas y con un sistema de comunicación integrado, además “va a asegurar la capacitación del recurso humano”.

Habrá trasferencias de dinero ($ 6 millones) en forma decreciente que se dará en tres etapas sucesivas.

En el recinto se destacó la posibilidad de poder contar con más unidades aunque se advirtió sobre “el apuro” en rubricar el convenio teniendo en cuenta el riesgo latente de poder perderlo. En este sentido, Cittadino subrayó que el interés en que se ponga en marcha lo antes posible es porque “se ha visto incrementada la atención en emergencias en el Hospital Pirovano, por muchos motivos, pero el más importante es el déficit en la cobertura de la empresa que ha tomado el convenio de PAMI”.

Al respecto, aseguró que “nos van a encontrar peleándola desde la tribuna” para lograr las herramientas legislativas necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Posteriormente, hubo la lectura de un cuento sobre los elefantes blancos por parte de la concejal Tatiana Lescano, ante las dudas de si finalmente llegará el dinero prometido, teniendo en cuenta lo que ha pasado con las últimas obras anunciadas, y el recuerdo de que Horacio Espeluse tildó a la oposición de “tribuneros”; un repaso de los programas sanitarios “caídos” que realizó Mercedes Moreno (FpV); y las consideraciones sobre lo que es prioritario en el área sanitaria de Matías Fhurer (FR).

También llegó la defensa del presidente de la bancada macrista resaltando la importancia de la rúbrica de este convenio, pidiendo “no descalifiquen más, no mientan más, la verdad es la que se ve y siente cada vecino, a causa de las malas políticas aplicadas durante décadas en el país y de lo que se vienen robando. Lo que falta no es consecuencia de estos últimos dos años de Cambiemos, no seamos hipócritas, aceptemos la realidad. No somos Finlandia ni Noruega ni Canadá”. Y solicitó “hablar también de lo bueno”, como la ampliación del nosocomio, los servicios de transporte y comedor escolar o la firma de inicios de obras para Claromecó y Orense, además de espetar que “han robado, las cosas hay que decirlas con propiedad, a la Provincia no le dan los números por ningún lado”.