“Si vos supieras…”, la indignación por robo y daño en el CAPS Villa Italia

Un nuevo robo y daño contra el CAPS Villa Italia causó total indignación en las últimas horas entre quienes allí cumplen a diario diferentes tareas.

Esta vez, autores desconocidos se llevaron una tortuga de luz exterior e intentaron alzarse con otra, y como no la pudieron arrancar la dejaron colgando. Ambas se ubican entre la sala y el Centro de Primera Infancia. Esta misma tarde, desde el Municipio se trabajó en la reparación porque esa zona quedaba sin luz.

Ante esta situación, en el Facebook de la Centro de Atención Primaria de la Salud se publicó un sentido mensaje llamando a la reflexión:

“Si vos supieras…cuánto de nosotros le ponemos a esta sala. Cuántas notas, idas y venidas, reuniones, firmas y voluntad lleva lograr tener algo. Si tan solo te imaginaras el esfuerzo que le puso la comisión de la Junta Barrial para llegar a lo que hoy tenemos, si tal vez por ahí reflexionaras tan solo un poquito…pero un poquito así…chiquitito, que acá te hemos atendido dándote todo para que salieras de ese mal momento; y si no fue a vos, seguro que a un familiar tuyo sí. Porque en definitiva esta sala también es tuya…es del barrio y para el barrio. Si vos supieras que cuando nos robas o nos rompes algo del CAPS Villa Italia en definitiva te estás haciendo un mal a vos mismo…si vos lo supieras…seguro que no lo volverías a hacer”.