“Siempre hemos administrado con una gran responsabilidad”, dijo el intendente de Laprida

El municipio de Laprida junto con el de Tres Arroyos, fueron destacados por la prolijidad de sus administraciones, según el Tribunal de Cuentas. Es que ambos apenas recibieron una amonestación realizada por el organismo conducido por Eduardo Grinberg, que aplicó a 129 intendentes multas y cargos, que en algunos casos suman varios millones de pesos, por irregularidades durante el año 2016.

En este sentido, Alfredo Fisher, jefe comunal peronista de Laprida, habló con LU 24 y se mostró muy contento por los datos surgidos a través de la publicación de la revista La Tecla. “Siempre hemos administrado con una gran responsabilidad, la capacidad de tener a todo nuestro plantel de trabajadores con el mejor salario posible, este año cerramos una paritaria con 21,25 % de aumento para el año que nos parecía que iba a ser suficiente pero evidentemente está a las claras que vamos a tener que reabrirlas en octubre como fue pautado. Y un municipio que como muestran los datos del Tribunal de Cuentas del análisis de todas las rendiciones de cuenta, dicen que hay algunos pocos municipios que hacemos las cosas con un nivel de excelencia y en eso quiero felicitar también al intendente de Tres Arroyos”, expresó.

“Cuando haces un sacrificio y te sale bien, es bueno que te reconozcan el hecho y es una caricia para el alma”, agregó.

Situación económica

También hizo referencia a la situación económica actual y aseguró que “si bien nuestra comuna está funcionando bien en el contexto de crisis, uno no puede estar ajeno a la tristeza que produce cuando alguien que trabaja mucho, durante mucho tiempo, que tiene una historia, tiene que cerrar una puerta que es tan sensible en las comunidades como las nuestras”.

“Estamos todos los intendentes muy preocupados y tratando de ocuparnos de las cosas y la realidad no ayuda, el contexto nacional que obliga a un ajuste y en ese contexto la gobernadora Vidal, fiel alumna de las pautas que está dictando el Fondo Monetario Internacional, produce el ajuste hacía abajo en la provincia de Buenos Aires y todos los municipios estamos resistiendo esas situación”, añadió Fisher.

También contó que junto a otros intendentes peronistas bonaerenses le plantearon a la gobernadora proyectos legislativos superadores. “Estamos tratando desde un lugar constructivo, decir que hay una forma de pensar diferente, que creemos que la provincia se puede desarrollar con consumo, con la mayoría de los bonaerenses adentro, que nunca resultó en nuestro país y menos en nuestra provincia un esquema neoliberal que le dé grandes ganancias a pocos bonaerenses y que le genera grandes sacrificios a la mayoría”, dijo.

Obras

“No tenemos obras en ejecución, si se está terminando una que comenzó en el 2016 que es un conducto de desagües pluviales que es de financiamiento provincial y es la única obra en estos dos años y medios en este distrito”, indicó el intendente de Laprida y sostuvo que “toda la actividad de obra pública que se ha desarrollado en mi distrito ha sido a través de recursos municipales, fundamentalmente el Fondo de Infraestructura Municipal en el año 2016 y 2017 y luego con recursos propios del municipio”.

Finalmente comentó: “Tengo que decir con tristeza que en octubre del 2017 el Concejo Deliberante de mi municipio aprobó un presupuesto de 353 millones de pesos para el ejercicio 2018. En ese momento ese presupuesto era de 20 millones de dólares, hoy el presupuesto que sigue siendo el mismo es de 13 millones 600 mil dólares, evidentemente la situación económica de nuestro país hace que todos tengamos que padecer la devaluación de nuestra moneda y una economía que por sus preceptos tiene que poner la mano de obra argentina, el costo argentino, en un nivel que sea competitivo en términos exportadores y eso por supuesto equivale a un muy bajo nivel de vida para todos”, cerró.