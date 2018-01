Sigue la recolección de firmas contra la reforma previsional

Se lleva a cabo también en la ciudad la recepción de firmas para solicitar, con el mecanismo de iniciativa popular que prevé la Constitución, que se retrotraiga al año pasado la legislación previsional, derogando la reforma votada en diciembre. La concejal por Unidad Ciudadana, Tatiana Lescano, advirtió que “no sólo perjudica a jubilados y pensionados, beneficiarios de la AUH y veteranos de Malvinas, sino también al comercio local. Con la reforma aprobada, los jubilados percibirán alrededor de un sueldo menos en el año, por lo que será alrededor de 90 millones de pesos el dinero que no circulará por el mercado local, que no se volcará al consumo minorista. Nos perjudica a todos”.

“Todos tenemos en la familia algún adulto mayor que cobrará menos pero además tendrá que pagar por medicamentos que PAMI ya no cubre, tendrá que pagar los aumentos de las facturas de los servicios, así que hijos y nietos tendrán que colaborar para sostenerlo”, advirtió la edil.

La recepción de firmas se hace durante todos los días de enero y febrero, en la vía pública, en el bloque de Unidad Ciudadana en el Concejo y a las puertas de la UDAI local de Anses, con la presencia de trabajadores de esa dependencia y de ATE.