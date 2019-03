“Sigue siendo de las más importante de la provincia”, dijo Sánchez en la apertura de la Fiesta del Trigo

Se llevó a cabo esta tarde el acto inaugural de la 50° Fiesta provincial del Trigo con la presencia del Intendente Carlos Sánchez y esposa, autoridades municipales y provinciales, concejales, diputados provinciales, cónsules, delegados de localidades, autoridades de seguridad e instituciones locales.

En primer lugar el Padre Roberto Buckle de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen bendijo esta nueva edición y brindó palabras alusivas para luego dar lugar al acto ecuménico a cargo de la pastora de la Iglesia Reformada Protestante, Anne Dore Venhaus y del pastor de la Iglesia Luterana danesa, Martin Olesen.

Entrega de reconocimientos

Durante el acto se entregaron reconocimientos a los ex presidentes de la Comisión Ejecutiva de la Fiesta del Trigo. El intendente fue el encargado de entregar las menciones a Roberto Rojas, Neldo Tracanna, Alejandro Massa, Pedro Corries, Helmuth Petersen, Lucio Giuliani y Nestor Borioni.

A continuación se compartió entre los presentes la proyección de un video sobre la historia de la Fiesta del Trigo.

Palabras del Intendente Sánchez

Habló el intendente sobre el nacimiento de la ciudad y repasó los hitos más importantes de la fiesta más importante de la región. “Estamos poniendo en marcha la Fiesta Provincial del Trigo Nº 50, que allá por 1969 cuando nadie conocía ni creía en las fiestas populares, un grupo de vecinos tresarroyenses inauguraba a nivel provincial, y en la provincia más productiva del país homenajeando a estas fértiles tierras y a los productores que iban dejando ingenio, sacrificio y sudor junto a sus familias y a sus peones para con ello abastecer al mundo de harinas y calidad de proteínas; por eso mismo se entrega ‘La Espiga de Oro’, a quienes han colaborado desde el silencio y muchas veces desde el anonimato para aumentar desde lo técnico nuestra producción; por lo mismo, pero en otro aspecto, se reconoce al ‘Productor Pionero’, ‘Al Peón Rural’ y a la ‘Maestra Rural’. Tres Arroyos llega a la apertura de la Fiesta Provincial del Trigo Nº 50”, expresó.

También mencionó que “a pesar de los distintos vaivenes de estos últimos 50 años: problemas políticos con el campo, situaciones climáticas, inundaciones, sequias, heladas, problemas de comercialización el mundo que compra o no compra nuestro trigo, problemas del valor del dólar para nuestra noble semilla y también de calidad; todos temas tratados en nuestra tradicional Mesa Redonda tratando de aportar soluciones para apoyar al productor”.

“Muchas gracias a quienes la crearon hace 50 años, hoy al pasar el tiempo se agiganta la decisión y el empuje de dar aquel primer paso, gracias a todos los que en las distintas épocas colaboraron en la consecutividad de este merecido homenaje y soy testigo que dejaron mucho de sí mismos; de lo contrario no estaríamos hoy en la Fiesta Número 50 ininterrumpida, para donde hoy que está el auge de las fiestas populares, podemos decir que sigue siendo de la más importante de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Y continuó: “Debo agradecer, como intendente en nombre de todo el pueblo de Tres Arroyos, porque ésta importancia que hoy celebramos de nuestra fiesta, se debe al esfuerzo y el trabajo de muchos colaboradores, que han entregado su tiempo, su dedicación, su ingenio y sudor, y no debemos olvidarlos, porque ellos son ex presidentes, quienes le dieron identidad a ésta exitosa fiesta, y por ello los recordamos muy agradecidos a Victor Aizpurua, Cornelio Joosten, Oriente Blas Calabrese, Adolfo Lis, Pedro Alonso, Carlos Mendiberri, José Luis García, Nestor Borioni, Gabriel Urtasun, Jorge Boonstra, Jorge Foulkes, Hector Carozza, Neldo Traccana, Helmuth Petersen, Roberto Rojas, Pedro Corries, Alejandro Massa, Lucio Giuliani”, agregó.

“A todos ellos, hacedores de historia, cultura y tradición tresarroyense, les debemos decir muchas gracias. Gracias también a los expositores y anunciantes, de antes y de ahora por su participación. Gracias a los integrantes de todas las comisiones que acompañaron a estos presidentes y a la actual comisión ejecutiva. Gracias a los funcionarios del gobierno municipal que actúan ad honorem en estas organizaciones. Gracias a los empleados municipales que trabajan para mantener y embellecer éste histórico predio y hacer mejor esta nueva fiesta. Y gracias a cada tresarroyense que participa, se involucra y disfruta de ésta fiesta que significa tanto para nuestro distrito y la zona. Disfrutemos juntos de ésta fiesta que tanto trabajo y satisfacciones nos genera, y celebremos entre todos la quincuagésima edición de la Fiesta Provincial del Trigo. Doy así apertura al programa establecido para la misma”, finalizó.

Para finalizar se presentó el cuerpo de la compañía municipal de Danza Contemporánea.