Siguen dando que hablar los caminos de Tres Arroyos

Tras el Primer Simposio de Caminos Rurales en Rauch, siguen las repercusiones positivas por la labor del Ente Vial del distrito. “No fueron casuales los aplausos que recibió Carlos Sánchez, intendente de Tres Arroyos, donde con participación de productores, encontró después de muchos años un modelo efectivo para mantener de manera óptima los caminos del distrito. "La tasa vial tiene que ir a los caminos rurales", sentenció Sánchez, algo que no es compartido por aquellos municipios que no pasan una sola maquina en el lapso de un año”, publicó el sitio necochense AhoraInfo.

La nota, titulada “concluyó exitosamente el Primer Simposio de Caminos Rurales en Rauch”, es la siguiente”:

“El evento organizado por CARBAP - Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa- y la Sociedad Rural de Rauch , reunió en la sede de esta última a más de 400 asistentes entre productores, funcionarios y usuarios de caminos rurales de Buenos Aires y La Pampa.

El presidente de CARBAP Matias de Velazco, al respecto expresó: "Desde CARBAP proponemos que se vaya avanzando hacia una equidad entre la gente del campo con la de la ciudad, y que lo que se paga en impuestos y tasas municipales se traduzca en mejoras reales de infraestructura. El 60 % de la red vial bonaerense está en muy mal estado de transitabilidad".

El Simposio contó con varios bloques temáticos. En la apertura el intendente de Rauch Maximiliano Suescun junto al Pte. de CARBAP y de la Sociedad Rural de Rauch dio la bienvenida a los asistentes.

El Simposio contó con varios bloques temáticos. El primer bloque expuso el trabajo que vienen desarrollando las provincias, el cual fue informado por los titulares de ambas Administraciones Viales, tanto de la provincia de Buenos Aires, Mariano Campos como de La Pampa Jorge Etchichury. Se mostró la situación de ambas provincias, las obras previstas y los plazos de ejecución.

En el Segundo Bloque participaron los integrantes de la Asociación Argentina de Carreteras, quienes expusieron sobre las nuevas tecnologías de aplicación en caminos rurales y también sobre construcción de caminos rurales tranqueras adentro de los establecimientos.

Antes del mediodía, el Ministro de Agroindustria Leonardo Sarquís, manifestó su preocupación por el tema de caminos e informo sobre la iniciativa presentada por el Gobierno provincial para mejorar 12 mil kilómetros en los próximos dos años, destacando el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Por la tarde, se presentaron casos de mantenimiento de caminos rurales de manera exitosa, como en el caso de Laprida y San Cayetano, en donde los intendentes Alfredo Fischer y Miguel Gargaglione respectivamente expusieron como llevan adelante el trabajo de mantenimiento de caminos rurales desde dichos municipios.

Más tarde se presentaron casos exitosos, pero con gestión público -privada, como el caso de Tres Arroyos, Coronel Suarez y Tandil.

En la presentación de estos casos, no fueron casuales los aplausos que recibió Carlos Sánchez, intendente de Tres Arroyos, donde con participación de productores, encontró después de muchos años un modelo efectivo para mantener de manera óptima los caminos del distrito.

En los últimos bloques se repasaron los aspectos jurídicos, a cargo de Juan Pedro Merbilhaa sobre la ley 13010 que afecta recursos al mantenimiento de caminos provinciales y la tasa que recauda para el mantenimiento de caminos rurales municipales.

Y también la importancia de los caminos rurales para territorios tan extensos como el de La Pampa y Buenos Aires desde el punto de vista geopolítico, social y productivo. En tal sentido se expuso la problemática del arraigo joven por intermedio de Federico Conforti, presidente del Ateneo CARBAP y un trabajo realizado por el Ateneo.

Tanto el Vicepresidente Carlos Sere, como el Tesorero de CARBAP Horacio Salaverri, expusieron la importancia de los caminos rurales tanto para el desarrollo social local y regional, como para la proyección productiva para el mundo.

En el cierre, el Coordinador General del Simposio Roberto Cittadini presento las conclusiones junto al presidente de la Sociedad Rural de Rauch Federico Petreigne y el presidente de CARBAP Matias de Velazco, quien destaco que "Aquí, además de la producción, está en juego el arraigo en el campo, con familias complicadas por los problemas de acceso a caminos viales y otros servicios imprescindibles"

El Simposio se enmarco en el reclamo por las TECS, (Transitabilidad, Electrificación, Conectividad y Seguridad) en ámbitos rurales, sobre la cuales la entidad entrego hace dos años a ambas administraciones provinciales carpetas con inquietudes y propuestas sobre el tema”.