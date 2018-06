Siguen los ecos por la pelea en la plaza San Martín: “Yo le pegué pero mi hermana no” dijo Milagros Pérez (video)

La pelea de la plaza San Martín sigue dando sus repercusiones, como LU 24 muestra siempre las dos versiones, en este caso llegaron a la radio Milagros y Mayra Pérez, quienes fueron acusadas por Gabriela Schnar, la madre de la menor golpeada en el día de ayer, como las dos personas que agredieron a su hija.

Milagros Pérez reconoció haber golpeado a la menor de edad: “Yo fui la que le pegué, ella en el colegio de antes me molestaba, todos saben cómo es ella, ella amenazaba a mi sobrinita de 12 años. Tengo mensajes de que ella me buscaba, que me citaba en la plaza San Martín y que me iba a pegar”, sostuvo.

Mientras que su hermana desmintió lo dicho por Gabriela Schnar y dijo que “yo a Karen (la menor golpeada) no la toqué”.

Además dejaron como evidencia capturas de pantalla de la “pelea pactada” con la plaza San Martín como escenario, y publicaciones de Facebook por parte de la madre de Karen en las que las trata de “inadagtadas sociales” (sic).

Las capturas fueron dejadas en la redacción de LU 24, pero al haber una menor involucrada, y a los fines de no entorpecer la investigación, no se harán públicas.

Mayra Pérez también dijo que “fue una pelea de mano a mano, yo en ningún momento la toqué. Milagros ya tenía amenazas de Karen, hay mensajes y muchas cosas más”. Además sostuvo que “yo estoy embarazada, no trabajo en ningún boliche bailable, si tengo mi trabajo, no soy patovica como ellas dicen, estoy embarazada de 5 meses y no tengo por qué pegarle a una menor”.