Simonetti: “No creemos que el campo le haya quitado apoyo al Movimiento Vecinal”

El presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, le dijo a LU 24 que “no creemos que el campo le haya quitado el apoyo al Movimiento Vecinal” tras el encuentro mantenido con Carlos Sánchez en el que, entre otros temas, se abordó el resultado de las PASO.

“Estuvimos reflexionando sobre las famosas elecciones. Se le echa la culpa al campo como que lo dejó de votar al vecinalismo pero nosotros no creemos que sea así. El apoyo del campo ha sido una constante hacia la Comisión Vial y al manejo del Intendente en el plano rural, que ha sido impecable”, aseguró.

“Cambiemos y el Vecinalismo tienen casi el mismo público, el agro no es el responsable de la caída en las elecciones sino que pasa por otros temas”, agregó.

“Yo creo que el miedo de la gente a volver atrás fue fundamental, y ante la duda de que le puedan anular el voto o lo que pudiera pasar, se puso la boleta entera y hasta mañana”, analizó.

Por último, desmintió las versiones que indican que las entidades ruralistas hayan bajado línea para que en Tres Arroyos no se corte boleta y se vote a Cambiemos de forma completa. “Eso es un disparate, para nada fue así”, concluyó.