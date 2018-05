Sin Cambiemos, el Consejo de Seguridad Vial tuvo su primera reunión del año

El Consejo de Seguridad Vial concretó hoy, en la sede de la cartera que conduce Werner Nickel, su primera reunión del año. Contó con la presencia de concejales del Movimiento Vecinal, los unibloques del Frente para la Victoria y Alternativa por una Justicia Social, Unidad Ciudadana y Frente Renovador. Y se analizaron datos del Observatorio Vial, a cargo de Karen Ruppell, además de proyectos de ordenanza que, por su vinculación con la temática del tránsito, se tratarán en ese espacio.

Emiliano Podestá (MV) aseguró que recibieron algunos datos respecto del trabajo del Observatorio, que se inició en septiembre último, entre otros aspectos. “Se tiraron ideas, fue una reunión productiva. Pero además es muy bueno poder reunirse con profesionales del área antes de impulsar ciertas decisiones, porque por ejemplo se habla de reductores de velocidad o espejos que faciliten la visualización de la circulación, y es fundamental determinar en qué puntos se coloca cada cosa y cuáles son los problemas que hay que resolver en cada lugar, para no gastar dinero en cosas que no los van a solucionar”.

Matías Fhurer advirtió por su parte que son 17 los proyectos que están en el Consejo de Seguridad Vial, y se trabajará sobre ellos. También expresó su desconcierto respecto de la ausencia de Cambiemos, bloque del que han partido críticas respecto del funcionamiento de este organismo, en el encuentro. “La reunión se organizó hace una semana, no sabemos por qué no estuvieron representados”, consideró el edil. También apuntó a la necesidad de una mayor educación vial para disminuir la necesidad de controles permanentes. “Porque de lo contrario sigue creciendo el parque vial y los controles nunca van a resultar suficientes”, concluyó.