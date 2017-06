Sin demandas de tipo social por las inclemencias del tiempo

El secretario de Desarrollo Social municipal, Francisco Aramberri, aseguró que no se registraron demandas sociales como consecuencia del temporal. Al menos hasta el mediodía de este domingo, indicó, “no hubo que socorrer a ninguna familia, no obstante, estamos en permanente contacto los miembros de Defensa Civil, y haremos recorridas por distintos sectores para evaluar si es necesario intervenir”.

Aramberri advirtió, no obstante, que este año se ha duplicado la asistencia a familias con distintas necesidades, entre ellas de tipo edilicio, como refuerzo de techos y otros aspectos de las viviendas.