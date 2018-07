Sin el apoyo de Cambiemos, el Concejo aprobó el reclamo de pago de aportes a Bomberos

A través de un proyecto surgido desde el Interbloque peronista, el que fue aprobado sin el apoyo de Cambiemos, el Concejo Deliberante por mayoría rechazó el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de la ley 25.054, en lo que se refiere al aporte hacia los Bomberos Voluntarios, y ante el estado de alerta de los cuarteles de del distrito y toda la provincia de Buenos Aires, y considerando que la situación de desfinanciamiento se produce desde hace dos años, y se ha profundizado por la falta de cobro del subsidio que impide a más de mil cuarteles el funcionamiento para salvar las vidas, y ante reiterados pedidos no se ha recibido respuesta, y que en el distrito afecta, además del cuartel de la ciudad cabecera a los de Orense, Claromecó, Reta, Copetonas y San Francisco de Bellocq.

El proyecto fue fundamentado por el concejal Martín Garrido, integrante del bloque de Unidad Ciudadana - PJ, quien dijo que ”es un tema que ha estado en medios nacionales estos últimos días, un reclamo que vienen teniendo los Bomberos a lo largo y ancho del país con un sirenazo el fin de semana al mediodía para reclamar por la situación que se da porque el Estado Nacional incumple con el Presupuesto y utiliza fondos afectados a Bomberos Voluntarios, un 5 por mil de la recaudación de las aseguradoras, en un monto cercano a los seiscientos millones de pesos”.

“Nunca pensé tener que venir a reclamar esto”

Dirigiéndose a la Presidencia, Garrido dijo: “nunca pensé tener que venir reclamar esto; un gobierno que ajusto a jubilados y trabajo, y no conforme con lavar dinero (sic) ahora tenemos que reclamar que se cumpla con lo votado por el Congreso el año pasado. El desfinanciamiento nos afecta a todos, y nos quita la seguridad a todos y todas por lo que solicitamos no se modifique la ley y que todos los cuarteles dispongan de sus fondos”.

Montenegro: “Es ilegal retener fondos que por ley les corresponden”

La concejal renovadora Andrea Montenegro avaló la posición, anticipó el acompañamiento, de su bloque y manifestó: “rechazamos categóricamente el in cumplimiento de la ley como tantas otras que no se cumplen y una vez más nos encontramos con un rasgo característico por parte del Gobierno, la falta de sensibilidad porque es inentendible negarle el aporte económico a los Bomberos. No es legal retener fondos que por ley les corresponden”.

Espeluse: “No coincido. Este proyecto miente”

El bloque de Cambiemos, a través de Horacio Espeluse, expresó: “no coincido” con el rechazo que se pretende realizar, porque el Estado Nacional debe el remanente del año 2017, hay un incumplimiento, pero se estuvo conversando sobre una reducción del cinco por mil que se aporta hoy, y llevarlo al 3,94 por mil” , e historió que “hasta el 3014 la alícuota mencionada era del 3,8 por mil, y por impulso de un diputado radical se lo llevó al cinco por mil; es claro que no es la misma situación que tiene el cuartel en Tres Arroyos que en las localidades, que se mantienen con estos recursos que les permiten sobrevivir”.

“Es la gestión de gobierno con mayor presupuesto social”

Espeluse seguidamente realizó una enfática defensa sobre la sensibilidad del Gobierno Nacional - criticada por Garrido- y manifestó que “es la gestión de gobierno con mayor presupuesto social que estamos aplicando” y anticipó el voto negativo de su bloque del mencionado proyecto, “porque miente y está redactado de una manera engañosa. Lo que vamos a ocuparnos es de reclamar de forma seria y responsable y pedir al ministerio de Seguridad que se pague lo que corresponde, pero haciéndolo de la manera que corresponde y no en un proyecto que no es para nada claro, creo que tenemos que ser serios en este concejo cuando planteamos algo. El apoyo está, lo haremos de otra manera”.

Lescano recogió el guante, y Garrido habló de los aportantes a la campaña

El tema generó la respuesta de los concejales de Unidad Ciudadana, en la voz de Tatiana Lescano primero quien se refirió “a lo prometido respecto a la llegada del SAME a Tres Arroyos, donde se “apuró” el tratamiento en el Concejo y no llegaron las ambulancias todavía” e instó a “recordar asimismo la baja en las jubilaciones, en el plan Conectar Igualdad, las obras educativas sin terminar, menos remedios y programas sociales que no se ejecutan, y también, para poner blanco sobre negro, las cuestiones respecto al manejo de fondos; esto tiene que ver con la fuerte crisis a que nos someten los gobiernos de Vidal y Macri”.

En tanto, Garrido le contestó a Espeluse, afirmando que “ en algo coincido, y es no confundir a la gente, ya que empezamos hablando de la necesidad que tienen los bomberos y terminamos hablando del SAME y de los chalecos calientes de la Policía (esto al referirse a la falta de provisiones de chalecos en la gestión de gobierno anterior, sostenida por el concejal macrista) lo que intenta desviar este proyecto, y además me gustaría que les digan la verdad sobre la gran estafa que le han hecho a cientos de argentinos y muchos tresarroyenses por ex candidatos que salieron a negar sus aportes, como el concejal Groenenberg, y figuran Espeluse y Aprile con 38 mil pesos y el jefe de PAMI local, Rodera, con 50.000, o como dijo Jorge Macri que “aportaron y se olvidaron; creo que no hay que mentirle a la gente”.

El reclamo por pago de fondos adeudados por el Ministerio de Salud de Nación

Otro reclamo llevado adelante en la sesión originado en un Proyecto de Resolución promovido desde el bloque del Frente Para la Victoria – PJ, fue solicitar al Ministerio de Salud de la Nación y su par de la Provincia el envío de los fondos atrasados de los programas de salud, y a la Superintendencia de Servicios de Salud que cumpla con su función de regulación y control y acelere el pago de lo adeudado por las obras sociales, fundamentado por la concejal Moreno, quien dijo que “este proyecto surge de información acerca de sub ejecución de presupuestos en el Ministerio de Salud de la Nación” y que “ la morosidad alcanza los 2 millones de pesos, y es fundamental advertir en este tema” a la vez que pidió “a los funcionarios legisladores y concejales de Cambiemos que gestionen, para resolver la situación”.

Cittadino “la situación va in crescendo”

Desde el vecinalismo, la concejal Claudia Cittadino trazó un cuadro de situación, y dijo que “el programa Sumar viene retrasado en sus pagos; en un comparativo a mitad de 2017 recibimos unos dos millones y medio y a esta misma altura de 2018 solo 940 mil pesos con lo cual con fondos municipales igual se debió seguir ejecutando el programa, y si le sumamos que IOMA también en un corte comparativo al 30 de abril recibimos un millón setecientos y al 30 de abril solo 300 mil pesos, en 2017 significaba un 14% del ingreso total y hoy es de un 2% a una facturación semejante, y si le sumamos que IOMA desde el 2015 no actualiza los valores del nomenclador hospitalario y además PAMI hizo un débito indebido que ya fue debidamente comentado y solicitado que se revea en PAMI local y en Bahía Blanca y aun lo esperamos, si sumamos el retraso de entrega de prótesis y ortesis, si el PROFE no paga, ya no recordamos cuando fue el último recibo ya pasó a formar parte del archivo de esto es Historia, y si disminuyó en cantidad y frecuencia la entrega de medicamentos del programa Remediar, la situación va in crescendo”, y citó palabras del ministro Rubinstein sobre la aplicación de lo que llaman la Cobertura Universal de Salud, luego de llegar un aporte de 300 mil dólares para su implementación, para garantizar una cobertura territorial que garantiza la atención primaria que alineará todos los programas en el último trimestre”.

“Esperemos que dejen de ver corruptos, ñoquis y golpistas y que salgan los pagos”

Cittadino reseñó asimismo que “nosotros nos formamos en salud familiar y comunitaria con un montón de compañeros, dimos examen y luego salieron los becados que constituyeron los equipos de salud familiar y comunitaria que trabajaban en el barrio, en los CAPS, con errores, con defectos, con obstáculos pero sabiendo donde iba la salud en Tres Arroyos, y lo que esperamos, se lo digo con respeto, señor Presidente y no chicaneando es la realidad de todos los días, de lo que estamos sufriendo, y esperamos que este tercer trimestre no se convierta en el sexto, y esperamos que dejen de ver corruptos, ñoquis y golpistas por todos lados, y que de una vez por todas empiece a funcionar el “enter” en el Ministerio, y empiecen a salir los pagos y podamos de una vez por todas, trabajar todos mirando hacia el futuro de la salud de Tres Arroyos, de la Provincia y de la Nación”.

Readecuación de precios con la empresa constructora Palco y extensión de plazos

Asimismo, el cuerpo aprobó la readecuación de precios con la empresa Palco S.A. por la construcción de las 21 viviendas y estableció como plazo de culminación el 31 de diciembre de 2018.

La bajada accesible y el uso de la silla anfibia en Claromecó

Desde la comisión de Familia se reguló “el adecuado funcionamiento de la bajada accesible de 30 y Costanera en Claromecó, la designación de quienes estarán a cargo de traslado y baños en la silla anfibia, cuyo funcionamiento será garantizado por la Municipalidad”, fundamentado por la concejal Moreno, quien reseñó lo trabajado desde el Consejo Municipal de Discapacidad, y el trabajo articulado entre la ONG Claromin y el municipio. El concejal vecinalista Luis Zorrilla dijo a su vez que “se harán modificaciones en el deck de bajada, anticipó la construcción de un playón de hormigón para facilitar el acceso a los baños públicos y a los vehículos, y dijo que en las nuevas licitaciones se buscará que los paradores sean inclusivos y la gente pueda optar por cualquiera de las playas”.

Daiana De Grazia historió el uso de la silla anfibia, una ordenanza trabajada por el Dr. Ali, e hizo referencia a la primera donada por Rotary y allí se comenzó a trabajar con el reglamento. “Me parece importante trabajar por tener un turismo accesible e inclusivo”, sostuvo.

Otros temas

Se estableció un circuito único para la circulación del transporte automotor de carga y maquinaria agrícola en Copetonas, debiendo los vehículos que tengan la necesidad de circular realizar el pedido de autorización en la delegación, a la vez que se prohíbe estacionar en toda la localidad camiones y acoplados con excepción de la diagonal norte y de maquinaria agrícola, pudiendo hacerlo con el chasis solamente y sin cargas.

Se autorizó asimismo, el llamado a licitación pública del Balneario 2 de Dunamar, hasta ahora Barlovento, lo que fue destacado por el titular de la comisión de Turismo, Santiago Orfanó, por el trabajo llevado adelante y expresó que “este es el camino para lograr un mejor turismo, la búsqueda fue que se escucharan todas las voces y destaco el trabajo de lograr consensos”.

También se aprobó la licencia de Daiana De Grazia desde el 20 al 27 de julio inclusive, siendo reemplazada por Carolina Elisiri.

A iniciativa de Unidad Ciudadana se solicitó al Ejecutivo municipal calibrar los decrementadores existentes en los semáforos, y en caso de no poder hacerlo desconectar los dispositivos hasta solucionar la problemática, para evitar posibles accidentes.

Se aprobó, también por iniciativa de UC, un pedido de informes al Ejecutivo sobre el costo que deberán afrontar los frentistas por obra de asfalto, en los barrios Benito Machado y Villa Italia, ante consultas de vecinos que recibieran el contrato respectivo.

Nuevamente se trató el tema de la Albufera de Reta, ante un pedido de colocación de cartelería advirtiendo que es zona protegida y limitando la circulación de vehículos, presentado por AJUS, respondiéndose desde el vecinalismo que en el transcurso de la semana se colocaron importantes carteles advirtiendo tal situación.

La resolución de varios aspectos vinculados con la presencia de basurales en Avenida Belgrano del Belgrano 1600 al 1800, como la colocación de reductores en Liniers y Viamonte el que fue pasado a Comisión para su tratamiento. Asimismo Cambiemos presentó pedido de rellenar los pozos existentes en distintas calles de la ciudad cabecera y San Francisco de Bellocq y el entubamiento de una zanja existente en la mencionada localidad, el retiro de rejas de la boca de tormenta en Vélez Sarsfield y Belgrano que dificulta el escurrimiento de agua y una señalización adecuada de las cadenas que interrumpen el tránsito en el pasaje frente a la Municipalidad y una mano de la Avenida Rivadavia frente a la Iglesia del Carmen, fueron motivo de análisis y aprobación.