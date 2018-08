Sin el apoyo de Cambiemos se aprobó la creación de la Banca Ciudadana

Tras un largo debate en los primeros minutos de la sesión ordinaria que realiza el Concejo Deliberante, finalmente y por mayoría, con el apoyo del Movimiento Vecinal, y el interbloque peronista, se creó la Banca Ciudadana, que permitirá, de acuerdo a ciertas exigencias incluídas en la ordenanza aprobada, a los vecinos poder usar de la palabra durante ocho minutos previos al inicio de cada sesión, para plantear sus reclamos.

Tras una defensa sobre la participación ciudadana y la necesidad de abrir las puertas a la comunidad, efectuados por la concejal Tatiana Lezcano, quien expuso los alcances de la Banca Ciudadana, refrendados luego por los concejales Montenegro y Garrido, y con el cambio de postura del Movimiento Vecinal que en anteriores oportunidades denegó la posibilidad de contar con este instrumento aprobado en esta sesión, y con la postura de Cambiemos de no acompañar la creación de la Banca, defendida en principio por la concejal De Grazia, quien citó el artículo 22 de la Constitución en el que se indica que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, para justificar la decisión del bloque, la que también aunque con algunos conceptos vertidos de forma personal, hizo el concejal Horacio Espeluse, y finalmente determinó que el bloque macrista no acompañe el proyecto surgido desde Unidad Ciudadana – PJ.