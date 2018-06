Sin el voto de Cambiemos el Concejo repudió conceptos de Vidal sobre la universidad pública

El Concejo Deliberante realizó la primera sesión ordinaria del mes en curso, en la que se abordaron diecinueve puntos en el orden del día, ante el retiro por parte del Frente Renovador un proyecto referido al funcionamiento de cámaras de seguridad en Cascallares, luego de la nota realizada por LU 24 al director de Inspección General y Tránsito, Claudio Cuesta.

El cuerpo inicialmente y como se destaca en nota aparte, tuvo un nuevo integrante luego de la jura de Alejandro Trybuchowicz al bloque Cambiemos, por licencia de Roberto Fabiano.

Por mayoría y con el voto en contra de Cambiemos, se aprobó un Proyecto de Resolución repudiando las declaraciones de la Gobernadora Vidal respecto a la creación de nuevas universidades en relación con la población de bajos recursos, en una reunión rotaria días pasados, presentado por el Interbloque Peronista, que además reclama una retractación pública de Vidal, y el envío de la resolución del Concejo con copia a la propia Gobernadora.



Lescano: “Parece que quienes toman decisiones no están construyendo”

La fundamentación corrió por cuenta de la concejal Tatiana Lescano, quien en un emocionado discurso valoró lo realizado por la anterior administración nacional, y sostuvo “Cuando pensaba en los dichos de la Gobernadora, recordé que el Estado debe ser garante y que el sistema educativo se compone de cuatro niveles; pensé en mencionar la ley de Educación Superior, sancionada en los nefastos 90, que además de adherir a los principios como un derecho que garantice el acceso a la educación, a todos los ciudadanos más allá de su condición, como una oportunidad de progreso”.

“Parece que quienes tienen que tomar decisiones no estarían construyendo, por lo que no solamente nos manifestamos en contra de estos dichos y como entendemos que la Gobernadora pudo haber tenido una expresión equivocada le pedimos que se retracte públicamente y pida disculpas”, agregó.

“Como peronistas, como tresarroyenses, seguiremos trabajando por la educación, la universidad, porque en este distrito tengamos la cantidad de sillas suficientes puedan ir al jardín, a la primaria y a la secundaria, y porque hubo un montón de gente que trabajo porque tengamos universidad en el distrito, y siguen peleando porque la educación nos cambia la vida a todos, esperamos ser escuchados”, sostuvo.



De Grazia en contra, pero apoyando a la universidad pública

Contestó desde Cambiemos Daiana De Grazia, quien anticipaba que su bloque no acompañaría “porque de ninguna manera creemos que la Gobernadora María Eugenia Vidal esté en contra de la universidad pública, de la educación pública, creemos que es un comentario sacado de contexto, aun así creemos que es una realidad que no nos gusta escuchar y en este momento tenemos posibilidad de ver realidades que no se veían, no me baso en cuestiones propias sino que fui a fuente de Allieto Guadagni cuando le preguntan en una entrevista sobre quienes van a la universidad dijo que era la clase alta y clase media, y dio conocer que el 40% de los alumnos no termina el secundario y el hay que discriminar que de ese 40 %, el 70 % lo hace en la escuela privada y el 30 % no llegan a terminar en la pública, y que a partir de 2003 cae la matrícula estatal a año, creemos que esta es una situación que tenemos que colaborar y hacerle frente todos, ocultar la realidad no le sirve a nadie, no nos sirve a nosotros y de eso se trata me parece, de hacernos cargos de la realidad que tenemos y tratar de reformarla; creo en la universidad pública porque allí fui y asistí y ahí me recibí”.



Garrido: “Me daba asco escucharlos, ahora me dan lástima”

Tomó la palabra el concejal Garrido quien afirmó “no me sorprende para nada las palabras de la concejal De Gracia en representación de su bloque que se basa en la meritocracia y recordaba un par de sesiones atrás cuando el concejal Espeluse renegaba de la jubilación para personas que no habían tenido la suerte que sus patrones las tuvieran en blanco, y se jubilaran por moratoria, pero si renegaban , de la jubilación de la empleada doméstica como no van a renegar que el hijo o la hija vayan a la universidad, y dijo que en 2006 la Provincia contaba con 647 Escuelas Polimodales y en 2015 contaba con 2000 escuelas”.

No tuve la suerte de ir a la Universidad, soy de esos pobres que su partido no quiere señor presidente que vayan a las universidades y por suerte también pude acceder a esta banca para plantarme ante las injusticias, soy peronista creo la justicia social”, dijo y se refirió a las diferentes políticas “que igualaban a quienes no tenían acceso a una computadora, como los hijos de la concejal De Gracia que nacieron sentados arriba de una computadora o una tablet”, expresó.

“Fueron chicos que se incluyeron en la política educativa, políticas como Conectar Igualdad; me duele muchísimo que De Gracia apoye las declaraciones de la Gobernadora, que replica conceptos del Presidente cuando dijo que es esto de tener universidades por todos lados, y si esta es la grieta celebro estar parado de este lado de la grieta, celebro que haya chicos estudiando en el CRESTA y la verdad que uno cuando escucha estas cosas se queda prácticamente sin palabras y piensa en la familia, mi hermana que hace pocos días, se recibió en el CRESTA y es la primera en la familia en tener un título, la primera que se pudo recibir y cuando los escucho antes me daban asco ahora me dan lástima y que quede bien claro a toda la sociedad tresarroyense que Cambiemos hoy le dijo no a la universidad pública llena de pobres”, concluyó.



Cittadino defendió la creación de CRESTA y otorgamiento de becas universitarias municipales

Desde el Vecinalismo, la concejal Claudia Cittadino afirmaba “Vamos a acompañar porque este es un distrito que ha apoyado a la educación pública, y tanto se ha apoyado que algunos bloques opositores apoyaron la concreción de algunas ilusiones tresarroyenses como fue el CRESTA, algo que parecía una utopía, hubo trabas, no estaba el edificio y apareció el edificio, se hizo un comodato y CRESTA es lo que es hoy, va a seguir creciendo y que esta casa de estudios superiores sea en algún momento que esto sea una Universidad, que concretará el sueño de personas muy importantes, y no quiero dejar de nombrar a Susana Dibbern quien dio su voto para que esto pudiera concretarse, esto es un gran logro al igual que las becas, donde todos los concejales participan, y los hemos escuchado siempre, que permiten que nuestros jóvenes estudien afuera , y que también que puedan hacerlo en CRESTA, concretar acá sus estudios porque todos sabemos que es más caro estudiar en lugares alejado además de alejarlos de su familia, amigos y lugar de origen”.

Respecto del video, dijo “lo vimos y volvimos a ver y no fue sacado de contexto, incluso la gente no prestó atención demasiado a lo que dijo la Gobernadora, porque momentos antes se había hecho una defensa de la educación y cuando ella habló estaban comiendo, todos pudimos ver ese video”. Seguidamente reseñó aspectos de su vida universitaria y mencionó “con orgullo pertenezco a la universidad libre, gratuita y pública”.



Suhit: “Es un mecanismo de construcción de post-verdad lo que le hacen creer a la gente”

Sebastián Suhit, desde Alternativa por una Justicia Social dijo que “si hay algo que el modelo argentino puede hacer gala es de la educación pública como valor, incluso es una de las ventajas que ofrece para busca inversores internacionales, no en este modelo, que es otro modelo”.

“No es una frase desafortunada, es un mecanismo de construcción de post verdad, donde le hacen creer a la gente que se construyeron universidades para que los pobres accedan y los pobres no acceden es una vieja receta del FMI, y los que tenemos un poco de recorrido en defensa de la educación pública sabemos que el programa de Lopez Murphy que era la receta para acceder a los créditos porque ellos necesitan asegurarse el repago de los fondos que nos tienen que prestar, hay que arancelar la educación superior, es el modelo chileno, es el modelo estadounidense, es una forma de ir viendo el ajuste; nosotros nos pararemos en la vereda de enfrente.”, agregó.

“Sabemos que la educación es el pilar del ascenso social, es algo revelado casi de manual, y no vamos a permitir un centímetro de insinuación, ni que lo manifiesten esto es parte de medidas que van a terminar arancelando la universidad pública; no fue un error, fue un ámbito para legitimar el ajuste”, sostuvo.



Pedido de informes a Camuzzi sobre cortes domiciliarios de gas a pesar del fallo judicial que los prohíbe

Se aprobó realizar un pedido de informes a Camuzzi Gas Pampeana respecto a la continuidad de las medidas de corte de suministro a pesar del fallo de un Juez Federal de Dolores, y según indicó la concejal Moreno, “afectan al vecino y al estado municipal que debe ir en ayuda de quienes no pueden pagar el servicio, ya que se han constatado numerosas presentaciones en Desarrollo Social de la comuna, que recibieron un subsidio para poder reconectar, por lo que ante la ratificación del fallo del Juez, queremos saber qué pasará con las personas a las que se les desconectó desde el 21 de mayo, cuando la medida estaba vigente”.

Otros temas

En el inicio de la sesión se aprobó una Escrituración social, para una vivienda de nuestra ciudad, luego se dio tratamiento y se aprobó la ratificación de un convenio por cinco años entre el municipio y el Registro Provincial de las Personas para mejorar la inscripción de recién nacidos en el Hospital Pirovano.

Asimismo, fue ratificado el Protocolo Adicional con la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata para el dictado de la carrera de Diseño Industrial, y un convenio marco entre ARBA y la Municipalidad de Tres Arroyos.

Reclamos ante la Autoridad del Agua

Se reclamó a la Autoridad del Agua rever la decisión de cobrar importes por tasa de fiscalización y sostenimiento del OCABA, “ya que si se incorporar a la tasa municipal seria coparticipación inversa donde vecinos abonan una tasa para sostenimiento de un organismo provincial, hoy inexistente, lo que nunca se intentó cobrar y desde 2017 se intima a la comuna el pago de una tasa que en algunos municipios fue trasladada al costo del servicio, cuando en el caso de Tres Arroyos, a éste lo presta la comuna”, según argumentó Guillermo Salim.

Subvenciones a bibliotecas populares

Se aprobó un pedido de informes originado en el bloque de Unidad Ciudadana, sobre subvenciones previstas por la ley provincial para Bibliotecas Populares, mensuales, para gastos corrientes de funcionamiento y organización, adquisición de material bibliográfico, subsidios para proyectos edilicios equipamiento técnico y desenvolvimiento, también para recreación socio cultural, becas para bibliotecarios o idóneos, asistencia técnica y de promoción de la lectura, ya que “sin este subsidio y sumado al no apoyo que recibían de Nación las mismas no pueden subsistir por gastos de servicios y aportes laborales, y el sistema on line no brinda información transparente por lo que se propone dirigirse al Ejecutivo Provincial para que de manera escrita informe al cuerpo de qué manera se llevaron adelante en Tres Arroyos y cuáles son las bibliotecas populares beneficiadas y de qué manera lo son.

“Coincidencia y coherencia de pensamiento”

Tatiana Lescano informó que su bloque “recibió la inquietud de parte de algunas bibliotecas, por lo que nos impulsa a presentar este proyecto, ya que con coincidencia y coherencia de pensamiento Nación quita subsidios y Provincia hace lo mismo”.



Qué pasó con el Programa Ho.Gar para entregar garrafas

Se aprobó pedir informes al Ministerio de Energía de la Nación sobre el programa Ho.Gar, (Hogares con Garrafas), y también sobre qué funciones que cumple Martin Saló, quien estaría designado al frente de este programa, el operativo de ventas en nuestro distrito, si hubo sanciones a comercios, y motivos por lo que la empresa Gas 10 distribuyó gas en Claromecó- Tres Arroyos, cuando es Linolan la que figura en la página del ministerio, según explicó Garrido desde Unidad Ciudadana.

Piden informes sobre trámites y pensiones por discapacidad

El Frente Para la Victoria-PJ presentó un pedido de Informes a la Agencia Nacional de Discapacidad sobre una posible actualización de datos de los beneficiarios, considerando que desde el 15 de abril no funciona la oficina encargada de las pensiones por discapacidad, y que no se ha nombrado reemplazante, y son constantes las consultas, “ante la inquietud de quienes no saben dónde tramitarlas, y para hacer un seguimiento de tramites en marcha hay que ingresar a una plataforma de la Agencia, cuando hay personas que no tienen posibilidad de hacerlo, por lo que se requiere información”, dijo Mercedes Moreno.

“También hay tramites que han quedado inconclusos en la oficina de Dorrego 381 por lo que queremos saber qué pasó con los mismos y que funcionario se va a hacer cargo. Apelamos a las autoridades a nivel nacional y en este Concejo a sus representantes, que tomen acción en este sentido para dar respuestas ya que los organismos oficiales no lo hacen”, concluyó.

El Interbloque quiere saber sobre reducción de asistencias técnicas en localidades

El Interbloque peronista hizo un pedido al Ejecutivo sobre la cantidad de asistencias técnicas en cultura y deportes en localidades “ante la reducción de algunas horas en Reta, ya que la comunidad se queda sin espacios de sociabilización y esparcimiento” según fundamentó la renovadora Montenegro, a quien se le sumó luego Garrido, quien sostuvo que “solamente quedaron en esa localidad dos talleres, Inglés y Pintura”.

Los baches de Vélez Sarsfield

A solicitud de Alternativa por una Justicia Social, se solicitó que se proceda al bacheo de cuadras de calle Vélez Sarsfield, ya que según argumentó Sebastián Suhit “esas cuadras formaban parte de las 108 a pavimentar, cuya obra sigue parada por la irresponsabilidad del gobierno nacional que pone en una situación de preocupación por posibles juicios contra el municipio, dependiendo ahora de la buena voluntad de una empresa que por suerte es de Tres Arroyos”.

Día del Periodista

En el final de la sesión, el renovador Matías Fhurer hizo alusión al Día del Periodista, y mencionó los despidos recientes en diferentes medios, y citó: “no creo que sea el mejor momento para festejar” a la vez que reconoció la labor de los periodistas a quienes consideró “los intermediarios entre nosotros y la gente, porque es fundamental e importantísima la labor, el trabajo del periodista es un instrumento importante para concebir la verdad”.