Sin información oficial, sobre resolución que obligaría a recuperar clases durante el receso de invierno

Luego de que se difundiera que una posible resolución obligue a los colegios bonaerenses, que tuvieron más de cinco días de paro, a recuperar las clases en la primera semana de vacaciones de invierno, es que el Secretario General de la UETA, Guillermo Rodríguez, aseguró que “todo es información mediática”.

“Como todo lo último que ha salido del gobierno, es solo información mediática, porque no hay ningún comunicado oficial. No está firmada esa resolución, ni está firmada por el Director General de Escuelas y debería además estar aprobada por el Consejo Federal de Educación donde tienen participación los gremios y ni siquiera está eso”, aclaró.

Agregó que la anterior resolución nunca se terminó de cerrar, “tenía número, pero los gremios hicieron una presentación y nunca se terminó de aprobar”.

Indicó que el período del 17 al 28 de julio “es receso de invierno. Las vacaciones son para los estudiantes. Para los docentes, estamos a disponibilidad. Plantearemos lo improcedente de la misma; cabe aclarar que este receso de invierno es para disminuir las enfermedades de esta estación y evitar las más bajas temperaturas. Otro tema que veo es que habla de colegios y será difícil de implementar, ya que no todos los docentes hicieron la misma cantidad de paros dentro de un mismo colegio. Es bastante sin sentido y complicado de aplicar”.

Recordó que en FEB el 9 de mayo pasado, “se aprobó no seguir con paros, pero sí con otras medidas. La semana pasada, entregamos a nuestros concejales en la ciudad una carta, explicando la situación para que la eleven a nuestros legisladores. Nuestras protestas serán ir explicando a la sociedad de nuestra situación, porque nuestro sueldo inicial es de 9.800 pesos. Los gremios estamos cumpliendo seguir con los chicos en clases y el gobierno no lo está haciendo, se están haciendo los descuentos a pesar del fallo que lo obligaba a devolverlo. La negociación se sigue dilatando”, advirtió.