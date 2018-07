Sin novedades en la ciudad del posible cierre de los registros de la propiedad automotor tras digitalizarlos

El Gobierno busca completar la digitalización del trámite para la transferencia de autos, motos y maquinaria agrícola, eliminar la necesidad de concurrir físicamente a los registros de la propiedad automotor y cerrarlos. Al respecto, LU 24 consultó en Tres Arroyos y se indicó que no hay ninguna novedad, solo trascendidos periodísticos.

El organismo depende del ministerio de Justicia de Germán Garavano. Mientras que las carteras de Modernización, al mando de Andrés Ibarra, y Hacienda, comandado por Nicolás Dujovne, impulsan la digitalización de los registros.

Según detalló La Nación, la recaudación de los registros supera los $15.000 millones, aunque la cifra exacta no se conoce. Fuentes cercanas a Macri confirmaron que el objetivo de la iniciativa es cerrar los registros de autos, motos y maquinaria agrícola. Son más de 1.500 en todo el país.

“No lo vemos muy viable porque hay muchos empleados que perderían su trabajo. No es algo que se pueda hacer de un momento a otro y dejar a tanta gente en la calle”, le dijeron a TN Autos desde el ministerio de Justicia.

Según el diario, de efectivamente suceder los desempleados serían aproximadamente 10.000. Hoy los registros tienen 13.000 millones de trámites anuales entre las transferencia de vehículos.

El proyecto se lo presentó Ibarra, de Modernización, a Macri, quien dio el visto bueno para avanzar. Buscan desarmar un sector que genera millones y estuvo históricamente vinculado al clientelismo y los favores políticos.

El plan es en etapas. Primero, completar la digitalización de los trámites. Hoy se puede hacer casi todo online, pero las partes deben asistir físicamente al registro a firmar.

Desde el ministerio de Justicia confirmaron que solo falta implementar la firma digital: “Es lo más complicado por un tema legal, está implementada en algunos lugares, pero en otros cuesta un poco más”, señalaron fuentes oficiales a este medio.

De concretarse el cierre de los registros, significaría una importante pérdida de financiamiento para el área de Garavano. Por eso, aseguran, el ministro intentará contener la medida con el argumento de que llevarla a cabo implicaría un mayor costo para las cuentas nacionales.

En la ciudad funcionan el Registro Automotor Nº 1, ubicado en Azcuénaga 230, y el Registro Automotor Nº 2, que está en Lavalle 165.