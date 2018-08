Sin renunciamientos, se liquidaron las dietas del Concejo

Tras algunos días de debate público en torno a la posibilidad de resignar el cobro de las dietas hasta el mes de diciembre, propuesta por al menos un concejal y apalancada por otros –ante la resistencia silenciosa de varios-, en las últimas horas se liquidaron los sueldos del Concejo sin que se manifestara, en el área de Recursos Humanos, ningún renunciamiento.

Cabe consignar que tal como se viene dando con los últimos incrementos salariales previstos en el Presupuesto 2018, las dietas se liquidaron con 3 puntos porcentuales de aumento (y no con los 7 que cobrarán los trabajadores municipales). Pero ningún edil concurrió a la oficina mencionada para manifestar su voluntad de no cobrar, tal como lo prevé el procedimiento administrativo que se haría necesario en caso de que alguno decida renunciar a la percepción de su dieta mensual.

Es sabido que la propuesta de Julio “Pity” Federico no había logrado, puertas adentro, mayor consenso. Mientras algunos se oponían al congelamiento de dietas por considerarlo sin mayor impacto en una situación coyuntural que se pone cada vez más complicada, otros directamente advirtieron, incluso públicamente, que no les parecía procedente resignar el cobro de su tarea como legisladores, sin perjuicio de que pudieran acompañar una medida de renuncia a los aumentos. Los bloques del Movimiento Vecinal y Cambiemos, en tanto, expresaron su apoyo a un eventual congelamiento.