Sin respuesta oficial sobre la instalación de antenas de telefonía

El presidente de la Comisión de Obras Públicas del Concejo, Matías Fhurer (PR) admitió que no se reciben respuestas del ENACOM por planteos vinculados a las emisiones de las antenas de telefonía, sobre las cuales hay un proyecto en el Cuerpo que apunta a alejarlas de las zonas habitadas para evitar las radiaciones. “Hasta el momento, a todos los pedidos que hemos enviado, no hemos recibido respuesta. Hay empresas que por cuestiones técnicas tienen que ubicar sus antenas en el radio urbano, pero cuando se propuso un sector específico para que se radiquen allí, se indicó que no es viable técnicamente”, advirtió el edil.

Por otra parte, indicó que se resolvió girar a la Cámara Económica el programa de accesibilidad que prevé reconocimientos y beneficios a los comercios que se adhieran y realicen mejoras vinculadas a este tema, mediante rampas, señalética y otras cuestiones incluidas en la iniciativa.