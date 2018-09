Turnos digitales en los puertos: “Es sustancial para el sistema y el camionero”, dijo Ouwerkerk

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Rural Alfa, Juan Ouwerkerk, consideró positiva la implementación del Sistema de Turnos Digital dispuesta por el Ministerio de Transporte, en el marco del Plan Cosecha Segura, que se aplicaría en los puertos de Rosario y la provincia de Buenos Aires, a los fines de mejorar la logística y aumentar la rentabilidad durante la época de cosecha.

“Sería fantástico este sistema digitalizado para turnos de camiones en los puertos. Después, esta es la teoría y en la práctica, el camionero llega el puerto y se empieza a complicar la cosa, pero es un avance importante. Emprolijará para que quien no tenga turno, no ande en los camiones esperando en los puertos con costo para el camionero y sin poder estar trabajando”, consideró Ouwerkerk.

Advirtió, además, sobre la medida, que debería funcionar bien “si la reglamentación se cumple. Es una buena noticia, veremos cómo se aplica y como se controla. Si realmente queremos que funcione debe ser obligatorio, y debería haber castigo para quien no cumpla. Para que no mande camiones sin cupo a los puertos” y alerto: “es sustancial para el sistema y para el camionero”.