Solo hubo un 50 % de acatamiento al paro docente en la ciudad

Poca adhesión tuvo en el distrito la medida de fuerza llevada adelante por diferentes gremios docentes de la provincia de Buenos Aires.

Así lo indicó el Secretario General de la UETA, Guillermo Rodríguez, quien informó a LU24 que el porcentaje de adhesión rondó solo el 50 por ciento, mientras que la cifra en toda la provincia asciende a un 80 por ciento.

“No es tanto como se esperaba. Un 50 por ciento de adhesión en la ciudad y en la provincia se habla de un 80”, dijo Rodríguez quien detalló: “estamos alrededor de un 50. Se aguardaba una cifra mayor. Ayer se comenzó a visualizar las cargas masivas de los paros anteriores, para hacer los descuentos y cargar licencias, y creo que es uno de los motivos por los cuales no hacen hoy el paro”, advirtió.

Agregó además que en el caso de quienes no hicieron el paro, “se hace el reclamo y la devolución llega tarde y nunca te devuelven lo correspondiente. Es una medida drástica de la Dirección de Escuelas y provocó que muchos hoy no se adhieran a la medida”, sostuvo.