Sólo un 3% de los pacientes de hospitales públicos de la zona son extranjeros

Después de las noticias de los turistas argentinos que debieron pagar altísimas cuentas por tratamientos médicos en Chile y en Bolivia, la cuestión de la gratuidad de la salud pública en nuestro país para los extranjeros volvió a estar en el tapete. Un informe publicado en el diario bahiense La Nueva indica que, por ejemplo, en el Hospital Penna se atienden unos 3000 extranjeros por año, lo que implica un prácticamente inapreciable 3% sobre el total de los servicios médicos.

Sostiene la nota que “en nuestro país, el derecho a la salud pública es el mismo para argentinos, residentes o extranjeros de paso; pero eso no significa que siempre sea gratuito. En muchos casos, los foráneos o los habitantes que cuentan con los recursos necesarios deben pagar las cuentas de su atención y/o internación; y eso ocurre en nuestra zona.

“Por ejemplo, en el distrito de Patagones primero se determina si el paciente está en condiciones de abonar el tratamiento; en Villarino directamente no se cobra, lo mismo que en el Hospital Penna de Bahía Blanca. En todos los casos se reconoce que el número de extranjeros que se atiende es muy bajo, casi despreciable”, señala el artículo que firma Hernán Guercio.

Apenas un 3% del total

Fabián Giménez, director adjunto del Hospital Penna, explicó a La Nueva que en los dos últimos años se atendieron entre 3 mil y 4 mil extranjeros en el nosocomio, alrededor del 3 % de los pacientes que se reciben en forma anual.

“Si estuviéramos en una zona limítrofe con una constante presencia de personas de otras nacionalidades, deberíamos evaluar la posibilidad de hacer un convenio con el país lindante; pero en nuestro caso no lo consideramos un problema. Como hospital perteneciente a la Provincia no aplicamos restricciones a quien se atiende. Para nosotros, primero están los pacientes”, aseguró.

Por su parte, el delegado bahiense de la Dirección Nacional de Migraciones, Alejandro Meringer, recordó que el extranjero, más allá de la situación migratoria, tiene su atención médica amparado por la ley 25.871.

“Es decir, la vida de una persona no puede ponerse en riesgo por un tema económico. Después, en casos como los de los argentinos que debieron pagar su tratamiento en países limítrofes, no está contemplado en la Ley 25.871 ni en su reglamentación; posiblemente habría que analizar la viabilidad de un seguro de salud para el Mercosur, pero es solo una idea”, explicó.

