Sorprendentes revelaciones sobre el patrimonio del tresarroyense involucrado en el caso SOEME

Autos de alta gama, departamento en Puerto Madero, cuentas bancarias y otros datos surgen de la investigación que la justicia lleva a cabo en torno al titular del gremio SOEME, Marcelo Balcedo, y que involucra a quien es señalado como su mano derecha, el tresarroyense Mauricio Yebra. Según una nota publicada por Clarín en las últimas horas, “la radiografía financiera de Yebra es más que elocuente: de ser un monotributista se había mudado a un departamento en Puerto Madero, ubicado en Olga Cossetini 1361 y desde el 2009 empezó a declarar como propios autos como un Jeep Cherokee, una pick up Mitsubishi, cuatriciclos Honda, motos y un BMW todo terreno”.

El mismo informe indica que la aseguradora que los cubre aclaró que el BMW, un Mercedes Benz SLR, un Land Rover, dos Toyata Hilux, un Unimog (como los que usa el Ejército), un BMW 335, una Amarok y un Chrysler Ram no eran de Yebra, y que éste solo se encargaba de pagar los seguros y distribuir las cédulas azules. Siempre según las fuentes, solo un Mini Cooper era suyo. Gracias a nuevos ingresos, se compró un lote en el Delta del Tigre y sus cuentas bancarias crecían de $ 80.000 a $ 300.000 anuales. Yebra declaró ingresos gravados por 215 mil pesos en el 2010, pero el SOEME informó que en ese mismo año cobraba 22 mil pesos al mes. Ese año lo comenzó sin bienes y lo terminó con un patrimonio de más de 540 mil pesos.

Para intentar justificar el salto, Yebra informó que el SOEME le había otorgado un “préstamo” de 400 mil pesos que dijo le fue otorgado por Antonio Salcedo, el padre del sindicalista detenido en Uruguay y fundador del gremio. Pero el Código Unido de Identificación Tributaria (CUIT) que mostró no era el del SOEME sino de Alhec Tours S.A., la financiera preferida del ex titular de la AFA Julio Grondona e investigada por lavado de dinero en varias causas judiciales.

A través de Alhec Tours, según la justicia de EE.UU., se pagaron coimas del escándalo del FIFA-gate, y también figura como sospechada en la ruta del dinero K.

Sin embargo, para la AFIP Yebra no pudo justificar el origen más de $ 195.000 de incremento de su fortuna del 2010. Después, Yebra otorgó cédulas azules de un BMW a Marcelo Balcedo y su esposa Fiege. En el 2013, Yebra volvió a incrementar su patrimonio en un millón de pesos y, esta vez, los justificó diciendo que había ganado “$ 600.000 en juegos de azar”.

Cabe recordar que Yebra permanece detenido, tras haberse negado a prestar declaración indagatoria ante el juez platense que investiga esta causa.

