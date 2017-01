Sorpresa en Necochea por un objeto en el cielo (video)

Un objeto volador no identificado provocó sorpresa en Necochea y las imágenes circulan por todo el país. Es que el lunes por la tarde se vio en el cielo un objeto con una larga estela durante varios minutos. Varios usuarios subieron fotos y videos a las redes sociales.

El fotógrafo de la Municipalidad Julián Arocena le dijo a La Nación que "era algo extraño y que caía muy despacio, más o menos a la altura donde se pone el sol".

"No se achicaba, iba cayendo, pero minutos después de sacarle la foto se fue perdiendo en el horizonte", agregó.

El fenómeno duró alrededor de 10 minutos.

"Algunos me dicen que podía ser la estela que dejan los aviones, pero resulta que esta era mucho más corta y densa. Y su orientación, descendente, tampoco era la de un avión", explicó el fotógrafo.

En las redes la gente habló de meteoritos y chatarra espacial además de la estela de un avión.