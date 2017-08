Soulé habló de la renovación de la lista de 1País y la finalización de su ciclo

El concejal del Frente Renovador, Sergio Soulé, dialogó con LU 24 sobre lo que será el cierre de este 2017 de su labor como edil del espacio massista y además de las propuestas y candidatos que tiene 1País para estas elecciones: “Nuestra lista es un grupo de buenos vecinos, estamos tomando potencialidad en el espacio político, nos pone muy contentos que valoren el trabajo de los concejales y estamos muy contentos. Estoy feliz con la responsabilidad que se me ha dado durante estos cuatro años, estoy convencido que hay que trabajar para renovar las dos bancas”.

Respecto a su paso como concejal, Soulé manifestó que “hice lo mejor para los vecinos de Tres Arroyos, tengo un estilo muy particular, la política no finaliza en un cargo, es algo de todos los días, más allá de que no me toque reelegir la banca es que hay que trabajar para el 2019. 1País es un espacio muy joven, en 2013 arrancamos este proyecto que va creciendo y tomando impulso, tenemos buenas figuras para estos dos años y hay que mirar eso”.

“Desde 2009 estoy militando junto a Pablo (Garate) las puertas no se cierran, se acaba un ciclo desde lo legislativo, yo soy uno de los tipos que plantee en la alternancia, siempre hay que poner caras nuevas y traer gente al espacio político, creo que la renovación es lo mejor. Tres Arroyos necesita más funcionarios y lo de Garate para nosotros como espacio político nos favorece” dijo, al tiempo que agregó que “a nivel local hay que dejarle lugar a la gente nueva, hay muchos buenos vecinos. Me voy contento de que más allá cuando termine mi ciclo en diciembre me voy satisfecho de que al vecino nunca le fallé, siempre puse todo lo que tengo y esto no termina acá”.