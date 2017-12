Soulé: “Hoy me hubiera gustado tener otro rol dentro de mi espacio”

El concejal por el Frente Renovador, Sergio Soulé, termina su mandato y en diálogo con nuestra emisora consideró que el balance de su gestión ha sido más que positivo, al tiempo que se diferenció de las últimas decisiones tomadas por el espacio político que integra y reconoció que le hubiera gustado seguir participando desde otro rol, “aunque entendieron que no necesitaban de mí”, aseveró.

“Soy políticamente fiel a Martín Garate. Fue con quien empecé a hacer este camino de la política allá por el 2009 y en el 2013, comencé participando en la lista. Estoy infinitamente agradecido a Pablo Garate por esta oportunidad y a Martín que me mostró el camino. Fue más que positivo para mí, aprendí muchísimo”, dijo.

Soulé hizo hincapié en que para él “los intereses del vecino y el dinero del vecino está sobre todas las cuestiones. Agradezco a la gente la oportunidad que me dieron de trabajar para ellos. Hemos resuelto muchas situaciones y en otras no hemos avanzado en nada. Nosotros fuimos directamente al vecino. Las cosas no nos la contó nadie”, indicó.

Asimismo, mostró sus diferencias con algunas de las decisiones del espacio político que integra: “hoy me hubiera gustado tener otro rol dentro de mi espacio, tomar ciertas decisiones; pero la vorágine política hizo que entendieran que no me necesitaban a mí. Si el espacio entiende que no, yo no tengo problema y lo acepto”.

Destacó la relación con su compañeros de bloque “solo tengo para ellos palabras de elogio, porque han sido muy buenos compañeros”.