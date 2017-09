Soulé le contestó nuevamente a Reynoso: “Hay dos Copetonas”

El concejal del Frente Renovador, Sergio Soulé, insistió en la postura que asumiera en la sesión de este jueves respecto al “abandono y desatención”, según sus palabras, de vecinos de Copetonas que llevaron sus quejas al edil en oportunidad de realizar una recorrida por esa localidad.

“Hay dos Copetonas, una la que ve el Delegado y otra la que veo yo, vecinos que hace dos años viven como chanchos entre el barro, chicos que no pueden concurrir a la escuela porque están a doscientos o trescientos metros del asfalto, hubo un móvil roto al que no dieron información a Seguridad, y se solucionó mediante una llamada que le hice a Nickel, y eso es responsabilidad del Delegado, al igual que varias pensiones por discapacidad y madre de siete hijos que pudimos hacer con la ayuda de Pity Federico”.

“No dije ninguna mentira”

Estoy muy tranquilo porque no dije ninguna mentira, y no sé por qué tengo que ir yo a la delegación si los problemas son crónicos, uno de los primeros problemas que tiene cuando asume el Delegado es el del cementerio.

Vimos el peligro y riesgo que conlleva lo que vimos, ya que seguía inundado a la semana, y hace quince días yo había llevado un reclamo por la situación de las calles”.

“Muy lejos estoy de invitarlo a pelear; lo que creo es que le queda grande el zapato, el pueblo no es tan grande para no darse cuenta que el móvil policial no funciona y que al policía que está en el lugar le dieron una moto de 110; al ver que el móvil no anda llamé a Nickel, quien no sabía lo sucedido, y prometió ayuda por lo que al otro día estaban los dos mecánicos: ¿De quien es la responsabilidad, mía o del delegado? Se preguntó.

“La doctora estuvo de vacaciones y estuvieron un mes sin médico; fui a Copetonas, volví y le pedí a la Dra. Capellari y le pusieron médico; ¿dónde estaba el Delegado? Yo hablé con la médica y ella le había avisado con un mes de anticipación”, relató.

“El cementerio también es obligación, porque es de su injerencia, y por el estado de las calles hay un vecino que hace dos años que tiene ese problema porque vive entre el barro, el que ya está resignado, y que los chicos puedan existir a la escuela, también es responsabilidad del delegado.

“Nunca lo increpé a que vayamos a las manos”

Soulé atenuó la intensidad de su discurso a diferencia de lo manifestado en la sesión del deliberativo, al sostener que “nunca lo increpé a que vayamos a las manos, ni mucho menos, estoy dolido por la situación, pero considero como una amenaza que el Delegado haya puesto a un vecino que si seguía con su postura le iba a mandar a un abogado, creo que el intendente es quien debe sentarse y preguntarle al delegado qué pasó, yo hago lo que tengo que hacer, soy la voz del vecino en el Concejo Deliberante, me siento muy dolido porque la localidad está abandonada, y la propia gente que vive a 200 metros del casco urbano dice que hay dos Copetonas, evidentemente, el Delegado está fallando, y creo que tendría que hacer una autocrítica, porque no está a la altura de su cargo”.