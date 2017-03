Soulé pide documentación que avale contratación de Vittal con PAMI

El concejal del Frente Renovador, Sergio Soulé, expresó ante los medios de comunicación su preocupación por la contratación de la empresa Vittal para brindar el servicio de ambulancias a PAMI e informó que desde el bloque pidieron la documentación que avale dicha contratación, pero que no han tenido respuesta.

“Estuve hablando con el Director del Hospital, Dr. Gabriel Guerra y queríamos saber cuál era la situación real de que Vittal tenía una relación directa y contractual con PAMI, la cual el Hospital no está notificado, pero si Vittal está trasladando los pacientes de PAMI”, dijo y agregó: “Para trabajar en el Hospital y prestar un servicio, mínimamente el Hospital tendría que está enterado en qué situación está, y el Dr. Guerra no me supo dar la respuesta”.

Además enumeró algunos inconvenientes que tiene PAMI en la ciudad: “En Copetonas falta un médico de PAMI, o en la filial de Tres Arroyos cuando hay una situación compleja te dicen que hay que hacer el trámite a Bahía Blanca, y también los médicos del PAMI en las localidades le cobran aparte el famoso bono a los abuelos que no se debería cobrar”.

También criticó al gobierno nacional manifestando que existe una “gran inoperancia en la prestación del PAMI puntualmente porque han cortado la medicación, falta medicamentos para los adultos mayores, tenemos estos problemas en las localidades en donde los médicos del PAMI deberían prestar el servicio y no lo prestan o no están yendo y a su vez los que van, cobran arriba de lo que tiene que cobrar”.

“Queremos una respuesta o desde el Hospital o desde Vittal que es el responsable número uno de dar una respuesta, porque convengamos que presta un servicio que no para nada barato”, cerró Soulé.