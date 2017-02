Soulé sobre el Polideportivo: “No creo que tendría que haber salido el dinero del Fondo de Financiamiento Educativo”

El concejal del Frente Renovador, Sergio Soulé, se refirió al encuentro que mantuvieron ediles de distintos bloques en el Salón Blanco ayer con un vecino, por la construcción del polideportivo y reiteró su disconformidad con el hecho de que se utilicen recursos del Fondo de Financiamiento Educativo para esta obra.

“Lo escuchamos porque es lo que corresponde. Los espacios políticos debemos estar a la orden del vecino. Nosotros no nos vamos a oponer al Polideportivo; seguimos si criticando la forma y de donde sale el dinero. Sí es contradictorio, que el gobierno nacional diga una cosa y los concejales locales digan otra; porque desde Nación le dieron el visto bueno a Sánchez y los concejales acá dicen que no. El vecino planteó presentar un recurso de amparo para que el municipio no construya el Polideportivo hasta tanto digan de quienes son las tierras donde se construirá. Es la expresión de un vecino y nosotros lo escuchamos”, aclaró.

Soulé reiteró que el bloque seguirá criticando al Ejecutivo Municipal, “porque no creo que tendría que haber salido el dinero del Fondo de Financiamiento Educativo. Entiendo que el fondo de financiamiento educativo no es justamente lo adecuado gastarlo en como prioridad el polideportivo y súmale que este bloque, votó en contra lo que ellos usarán, al menos una parte, de la Plaza de la Memoria porque se trasgrede una ordenanza, cosas en las que el municipio ha incurrido en este mecanismo últimamente, como lo de las dársenas de la escuela que se están construyendo”.

El edil del Frente Renovador, también cuestionó la situación de la seguridad en la ciudad.

“Sigo pensando de que si había cámaras y no grababas en algún aspecto terminaste liberando. Sigo pensando que tenemos una gran falla en seguridad y el responsable número uno es el Intendente Sánchez. La gente se confunde en mirar a otras personas, porque él es el responsable. Que roben en la Secretaría de Seguridad trasgrede todas las barreras”.