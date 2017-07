Stolbizer y Solá en Tres Arroyos para el lanzamiento de 1País en nuestra ciudad

El lanzamiento de campaña del espacio 1País en Tres Arroyos se concretó con la visita de la precandidata a senadora nacional, Margarita Stolbizer, y el precandidato a diputado nacional, Felipe Solá.

Se llevó a cabo una caminata por las calles de la ciudad, luego ambos realizaron una visita a ALPI en la que se tomó contacto con la institución y minutos más tarde participaron de una charla con empresarios en la Cámara Económica para finalizar con una conferencia de prensa.

En diálogo con LU 24, Margarita Stolbizer dijo que “el Gobierno nos hizo creer a los argentinos que tenían un gran equipo económico, pero lo que tienen es un grado de improvisación muy alta, lo cual les hace perder credibilidad y fortaleza. A la gente no le alcanza la plata por el aumento de los precios, todo sube más que el salario, venimos de hace tiempo planteando que nuestra agenda es la que tienen los vecinos en su vida cotidiana”.

Respecto al lanzamiento del bloque 1País, Stolbizer explicó la importancia de “aclarar lo que nosotros venimos a hacer una unión de fuerzas políticas, lo que hemos hecho fue conocernos con Massa y construir un vínculo de confianza que nos ha permitido llegar a la coalición electoral. Llevamos muchos meses construyendo esta unidad que hoy se plasma en este frente llamado 1País”.



“Hay un estancamiento económico”

En tanto que Felipe Solá puso de manifiesto lo siguiente: “Hay un estancamiento económico que lleva más de 5 años, no se crean nuevos empleos formales o sustentables, estamos decreciendo y los argentinos lo sienten. LA única manera de salir de esta situación argentina empeorada por el Gobierno de Macri, es el crecimiento, no es mágico y no es una decisión de un ministro de economía ni una decisión del Banco Central, no son decisiones aisladas”.

“Tocamos fondo y volvimos a crecer, podemos perfectamente volver a hacerlo, tiene que haber unión nacional, un nivel de diálogo y vocación de que crezca la economía y el estado regule como se lleva a cabo el crecimiento”, sostuvo.