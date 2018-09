Sub 15: Tres Arroyos no pudo con Dorrego y cayó 2 a 1 como local

Se jugó la tercera fecha del Torneo Nacional Sub 15 donde Tres Arroyos recibió a Dorrego en el estadio de Boca. Vienen de caer con Bahía Blanca y hoy volvió a perder 2 a 1.

Al comienzo del partido Tres Arroyos comenzó mejor, con la llegada temprana de López, que debutaba como titular, rematando a la carrera y atajaba Conca de buen primer tiempo.

Los visitantes casi convierten mediante un córner con un remate de volea de Rusconi que atajaba de manera brillante Ríos. Después se lesionaba Bautista Reyes, el central de Dorrego y entraba Leal. De allí en más los locales llegaron mucho más, con Tano y López que no pudieron y el mano a mano de Ruiz que se iba por arriba.

De los 25 minutos hasta el final fue más Tres Arroyos, que le faltó la estocada final con López, Tano y Ruiz, más la fuerza del capitán Martínez en el medio. Al final llegó lo inesperado, Benjamín Fernández, lo mejor de Dorrego, captura un rebote después de pegar el balón en el palo y la mete. Uno a cero y asombro, un minuto más tarde, tiro libre para Dorrego y Maidana la clava desde 30 metros ayudado por el viento. Se iba la primera parte con sorpresa y dos baldazos de agua para los de Scorza.

En la segunda parte, Tres Arroyos fue dominador de la pelota con la entrada de Beloqui y Ocampo, llegó más, Del Rio se perdía una muy clara, por arriba cuando quedó solo. Luego llega el descuento: el galleguito Del Rio pudo meterla en un mano a mano corto en el área chica. La desesperación era de Tres Arroyos que se le hacía chico el arco, perdiendo dos muy claras Ocampo y Viera de rebote por arriba.

En el descuento el juez dio penal para Tres Arroyos pero el línea Torraca ya había cobrado antes off side. Polémica y discusión. Dorrego consiguió tres puntos de oro, Tres Arroyos fue todo voluntad y garra pero no alcanzó.

La semana próxima el duelo será nuevamente en Dorrego y Tres Arroyos debe ganar o ganar.