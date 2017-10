Sub 15: Tres Arroyos se recuperó con una goleada sobre Dorrego y clasificó

El seleccionado Sub 15 de fútbol de Tres Arroyos se recuperó de las dos derrotas sufridas ante su par de Bahía Blanca, venciendo en su visita a Coronel Dorrego por 5 tantos contra 1.

El equipo orientado por Miguel Escudero fue superior de principio a fin y con este triunfo logró la clasificación al cuadrangular final a disputarse en lugar y fecha a confirmar.

El primer gol llegó por intermedio de Miranda a los 32 minutos del primer tiempo y Mainini a los 3´ del complemento aumentó el marcador tras un remate fuerte que dejó fuera de acción al arquero dorreguense.

En la jugada siguiente llegó el descuento del local por intermedio de Franco Ortiz, quien a los 4´ remató cruzado e hizo estéril la volada de Moris para evitar el gol.

Tres Arroyos no se sintió afectado por el descuento y a los 5´ anotó el tercer gol por intermedio de Sánchez.

A los 20´ y 21´ aumentó el marcador Nicolás Rudolf, quien primero de cabeza y luego con un remate de zurda, le dio cifras definitivas al resultado.

Síntesis:

Dorrego: Heim; Selenne, Iribarra Elías, García, Ledesma; Islas, La Pitra, Rusconi, Ortiz; Iribarra Elvis, Orellano. Dt: Daniel Luis.

Luego ingresaron: Reyes, Briattore, Coria.

Tres Arroyos: Moris; Díaz, Daría, Di Fonzo, Peñalba; Rudolf, Chico, Lúquez, Mainini; Miranda, Sánchez.

Luego ingresaron: Andorno, Nuñez, Arias, Martínez, Macias.

Goles: primer tiempo: 32m Miranda(Ts As)

Segundo tiempo: 3m Mainini (Ts As) 4m Ortiz(CD), 5m Sánchez(Ts As), 20 y 21m Rudolf(Ts As).