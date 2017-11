Sub 20 de Fútbol: Se juega la segunda fecha de la Copa Jorge Barattieri

El día martes 22 de noviembre, comenzará la segunda fecha de la Copa Jorge Barattieri, Sub 20.

En la primera fecha, en el grupo B, Villa del Parque venció a Colegiales por 3 a 0, mientras que Olimpo derrotó a Argentino Junior por 3 a 1.

El día viernes, Huracán goleó a El Nacional por 5 a 0. Y en el partido más emocionante de la fecha, Cascallares se impuso sobre Copetonas por 3 a 2.

Mañana, en primer turno a las 20:30 hs, luego de quedar libre Boca enfrentará a Colegiales, que debe recuperar terreno perdido. En segundo turno se enfrentaran los dos ganadores de la primer fecha, Villa del Parque vs Olimpo. La entrada es por acceso platea.

También mañana, comenzará el grupo regional, en Chaves. En primer turno Sportivo San Cayetano enfrentará a Grupo Universitario de Tandil, desde las 20 hs. En segundo turno, el local Deportivo Independencia se medirá ante Juarense de Benito Juárez.

El jueves, por el grupo A, en primer turno, a las 20:30 hs, Cascallares enfrentará a El Nacional. En segundo turno, jugarán Huracan y ACDC.

El acceso es por tribuna platea.

Continúan los play off de la Senior

En los cuartos de final, fecha de ida. El lunes, Villa del Parque venció a Colegiales por 3 a 2. Y El Nacional cayó ante Olimpo por 6 a 2. En la noche de hoy, Huracán enfrentara a Cascallares y en segundo turno, Independencia lo hará contra Central.

Los cuartos de final, continuarán con la reválida, la próxima semana.

También el acceso es libre y gratuito por acceso platea.