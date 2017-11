Subsidios para Cultura: advierten que “todo está rendido y en orden”

El jefe de Gabinete municipal, Hugo Fernández, advirtió que no hay inconvenientes en cuanto a la rendición de subsidios para el área de Cultura, desmintiendo una versión periodística en tal sentido. Por otra parte, destacó la importante logística que se pondrá en marcha para la presentación de Iñaki Urlezaga y el Ballet Argentino en esta ciudad, el 8 de noviembre.

“Se puede dar alguna demora en caso de que el pago se deba realizar a algún artista que viene de afuera y el comprobante no esté disponible inmediatamente, pero todos los subsidios están rendidos en tiempo y forma”, sostuvo Fernández.

En otro orden de cosas, destacó la posibilidad “para la gente del distrito y de toda la zona” de ver a Urlezaga “en un espectáculo único, del que realmente no conocíamos las verdaderas dimensiones, porque estarán viniendo cerca de 90 personas y dos camiones con mobiliario y vestuario directamente desde el Teatro Colón”, señaló Fernández.