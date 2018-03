Sueño cumplido: Renato cantó con “El Polaco” (Video)

“Se me cumplió el sueño por mi cumpleaños, es increíble, estoy muy contento”, dijo Renato Binetti Pagola tras cantar anoche con “El Polaco”.

En el marco del show brindado en la 49° Fiesta Provincial del Trigo, el conocido utilero del básquet de Argentino Junior pudo compartir escenario con su ídolo nada más y nada menos entonando “…Deja de llorar deja de sufrir que no puedo verte más así, él no se merece tu amor.. .”

“Gracias Polaco, la pasé genial, está muy buena la Fiesta del Trigo”, dijo un emocionado Renato, quien celebró su cumpleaños de la mejor manera.