Supermercados Toledo: Quisieron radicarse en Tres Arroyos pero hoy están al borde del cierre

El empresario Antonio Toledo, dueño de Toledo, la mayor cadena de supermercados de Mar del Plata lanzó este viernes un duro reclamo. "La situación no da para más. No sé si llegaremos a mayo o junio" advirtió en una entrevista concedida a Telemax y disparó: "es imposible pagar la presión tributaria". No obstante, dijo haber votado a Macri y que podría volver a hacerlo en octubre.

Cabe recordar que sobre fines de los 90, Toledo tuvo la intención de radicarse en Tres Arroyos con una boca de expendio, para la que incluso llegaron a adquirir un predio en la avenida San Martín. "Es una dualidad lo que estamos viviendo en el país. No se puede seguir. Entre los impuestos, los gremios y la mar en coche, no sé cómo vamos a salir", siguió el empresario.

En ese sentido Toledo afirmó que luego de más de 50 años en el rubro, por primera vez evalúa "dejar todo". "Llevamos 54 años como supermercadistas y llega el momento de tirar la llave por la ventana y que siga otro”, subrayó.

"No podemos aguantar la presión tributaria, la de los impuestos. Es tremendo. Hago mal en decirlo pero ya lo he dicho: no da para más", profundizó.

"Estamos llegando a un límite y estamos en 12 de febrero, venimos en rojo, hay impuestos que tenemos que pagarlos en cuotas", afirmó.

La cadena de supermercados Toledo tiene alrededor de 1.900 empleados y en temporada de verano, esa cifra aumenta.

Ante la consulta sobre el panorama para el invierno, Toledo dijo que "no sé si llegaremos a mayo o junio". "Si llegamos va a ser arañando lo último que queda en la lata", graficó.

Fuente: Minuto Uno