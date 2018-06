Supuesta irregularidad en compra de terrenos en Orense: “Uno llega hasta donde llega” dijo Fhurer

Sesionó este miércoles la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante. Su presidente, el renovador Matías Fhurer, dijo inicialmente a LU 24 que “recibimos muchas contestaciones respecto a solicitudes enviadas al Ejecutivo, los que se mandaron al archivo, y se dio despacho a otros temas, como un pedido de cerramiento en la esquina de 28 y 11 en Claromecó, por lo que se pedirá un plano para ver cómo será el mismo”.

Consultado respecto a lo manifestado oportunamente por la supuesta compra irregular de terrenos en Orense, el concejal manifestó que “uno llega hasta donde llega con la responsabilidad que uno tiene, después pasa a un estado legal en el cual yo no puedo realizar ninguna denuncia formal, yo manifesté que había irregularidades en distintos estamentos en la delegación de Orense, después si el municipio quiere actuar o no, yo ya hice mi parte, esa fue mi parte, decir hay gente que adquirió terrenos y nadie se manifestó; yo no puedo ir a apurar a alguien y decirle que compró irregularmente, después queda en la persona que vendió y compró si actuó de buena o mala fe”.

“El día que construya, aparezca el dueño y diga “esa casa es mía”, será el problema que tenga el que construyó y los empleados de la municipalidad, en el caso que sean los empleados municipales los que vendan el terreno. Conocemos que hubo irregularidades, tanto en Orense como en otras localidades, pero uno no puede ir a amenazar o decir a alguien que está construyendo en un terreno fiscal”, agregó.

“Si la persona esa adquirió el terreno teóricamente de buena fe, arregló la papelería fue a Catastro, empezó a pagar las cuotas que tenía que pagar, se hará la adquisición después de los 20 años que pague los impuestos”, concluyó.