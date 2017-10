Suspenden actos de cierres de campaña en la Provincia: en Tres Arroyos tomarían idéntica decisión

La aparición de un cuerpo en el río Chubut que la Justicia investiga si es el de Santiago Maldonado obligó a los principales candidatos a replantearse los cierres de campaña. En Tres Arroyos hay modificaciones en lo programado por las diferentes fuerzas políticas.

Cambiemos suspendió todos los actos que el Presidente y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal iban a encabezar y pidió a las mesas provinciales a cancelar todas las actividades. Macri fue quien tomó la decisión luego de analizarlo en Olivos con sus funcionarios más cercanos.

En principio se barajó la posibilidad de que se suspendiera sólo el acto previsto para esta tarde en La Plata "por sensibilidad y respeto a la familia" Maldonado, a la espera de que la Justicia informe si el cuerpo hallado se trata del de Santiago. Pero el jefe de Estado decidió extender la medida al cierre nacional que iba a hacer en Córdoba. Y Vidal siguió sus pasos al suspender el cierre en Lanús.

Desde la oposición también hicieron lo propio. La ex presidenta Cristina Kirchner suspendió su presentación de este miércoles en Almirante Brown, donde estaría en un acto junto al intendente local Mariano Cascallares.

La fuerza de Florencio Randazzo canceló una caminata por La Plata y un viaje en tren que iba a realizar el candidato a senador. El ex ministro del Interior y Transporte evalúa qué hacer con el acto final de este jueves en Chivilcoy.

Y Sergio Massa, de 1País, también decidió suspender todas sus actividades.

Reuniones con fiscales

En la ciudad, Cambiemos si concretará una reunión con fiscales en el día de mañana al igual que el Movimiento Vecinal, que no desarrollaría su cena. Según fuentes consultadas, no habría encendidos discursos ni los habituales climas festivos. Asimismo, 1País comunicó la suspensión de su acto previsto para hoy (podría haber conferencia mañana, está por definirse qué se hará) y Unidad Ciudadana decidió cancelar toda actividad que tenga que ver con un cierre de algarabía.

No ha trascendido qué postura tomarán el randazzismo y la izquierda a nivel local.