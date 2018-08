Suspenden las clases de patín en el SUM de la Escuela 11 de Claromecó

En el SUM de la Escuela Nº 11 de Claromecó, hasta hace pocos días, 60 alumnas estaban tomando clases de patín con la autorización de la Cooperadora de la Escuela, porque considera que este espacio cumple una función social que ya no tiene el Club Claromecó, el cual se ha convertido en uso exclusivo para básquet.

El SUM fue construido sin ningún tipo de ayuda del estado, se ha logrado llegar al mismo con el trabajo de Cooperadoras anteriores, padres y vecinos interesados, en la que hasta se han sorteado autos para poder hacerlo.

El jueves, tres inspectoras le hicieron un acta a la maestra secretaria, ya que la Escuela desde fin del año 2017 que no tiene directivo, por haber sido negado el permiso del Consejo Escolar para dar patinaje artístico.

Preocupación de padres y alumnos

La sociedad está molesta y doliente por esta medida. El SUM, que permitió que esta disciplina vuelva a Claromecó, que colaboró para que la cuota sea accesible a cualquiera que quisiera participar. El SUM es el punto de reunión de la mayoría de los eventos sociales del pueblo y también de los culturales y deportivos que vienen de Tres Arroyos, tanto privados como municipales durante el período estival.

Hoy se le niega la posibilidad de no ser usado para otra actividad que no sea educativa, a pesar de realizarse en horario y días en que no son los de enseñanza primaria. Por esto, y para salvaguardar a la Institución y a la maestra secretaria que iba a ser sancionada es que la Comisión Cooperadora decidió dar un freno a esta actividad.

Ayer por la mañana, cambió el panorama cuando desde inspección, se comunicaron con uno de los integrantes de Cooperadora para aclarar que hubo un mal entendido y que su deseo es que continúe esta disciplina, pero que se debe regularizar la presentación de los seguros ante el Consejo, cuestión que está, pero que por obvias razones ya enunciadas no se presentó y que también debe haber una persona docente o integrante de Cooperadora en el momento de las clases de patín.

Muchísima gente es la que se solidarizó por las redes ante esta problemática, se han comunicado distintas personas del resto del país relacionadas con este deporte, aportando su experiencia y que no todo lo que le están pidiendo es necesario.

Reunión con la entrenadora y Pescader

Por la tarde se realizó una reunión de padres de patín con la entrenadora. Enterado de esta problemática, se acercó Sergio Pescader del equipo de Pablo Garate para expresar su parecer y ofrecer colaboración para hallar una solución.

La entrenadora y padres de sus alumnas quisieron expresarse ante los medios. Desde que llegó Laura Trujillo a Claromecó, de esto hace ya 11 años, ha intentado en reiteradas oportunidades conseguir un espacio para brindar trasladar su experiencia, sin lograrlo a pesar de insistir sobre el tema.

El proyecto

Pero este año llegó la oportunidad de mano de la Cooperadora de la Escuela Primaria. Presentó el proyecto al Consejo Escolar, indicando los beneficios que el patín tiene para los niños e indicando que cada uno iba a estar asegurado, la respuesta fue desfavorable porque le exigieron el Título de Profesora de Educación Física, pero asegura que para dictar patín no se necesita, si tiene que haber patinado, haber competido, tener años de experiencia. A finales de octubre le llegará el Título de Instructora de Patín Artístico, que la habilitaría a futuro para que sus alumnos puedan competir.

La preinscripción fue de más de 40 alumnas, hoy a menos de 2 meses ya hay 60 y también la intención de que comiencen varios más. Deberían estar entrenando porque el 25 de agosto había una velada programada, pero por esta inspección, se ven imposibilitados de entrenar en el SUM, hasta tanto se aclare el panorama. Si bien el lugar ideal para este deporte son las instalaciones del Club Recreativo Claromecó en calle 11, porque cumple con la medida reglamentaria, hay un impedimento que es la próxima colocación de un piso para uso exclusivo de básquet, quedando cualquier otra disciplina imposibilitada de usarlo.

Aunque ante la mera observación, se puede ver que en todos los torneos y lugares en donde se entrena, son justamente canchas de básquet. El daño que podría sufrir el piso que colocarán, es que se despinte la cancha en el transcurso de varios años.

Según datos que le aportó la Liga de Básquet de Bahía Blanca, un piso de estas características se puede despintar a los 9 años en el caso de que se use solo para básquet y a los 6 en caso de que esté la doble actividad). Es un piso beneficioso para quienes patinan, porque es anti golpe y tiene más agarre.

Recaudar fondos

Al Club se envió en el día de ayer una nota pidiendo horario para entrenar, que debería ser 3 veces por semana con una carga horaria 4 horas y media; también ofreciendo colaboración por el tema del piso. También dijo que hasta se podrían hacer veladas para recaudar fondos para el piso y/o su mantenimiento. Queda aguardar la respuesta de esta nueva propuesta de compartir actividades. Por otro lado, explicó que para poder federar a los patinadores, deben pertenecer a un Club, hay que tener Personería Jurídica para poder entrar en la Confederación.

Los beneficios serían múltiples ya que se incorporarían en principio 60 socios más al Club Recreativo Claromecó y también para los alojamientos y restaurantes durante los zonales o distritales que son de 2 días generaría ingresos extras, o sea generaría turismo contra estacional.

Abrazo simbólico

Hoy sábado convocan a un abrazo simbólico a esta disciplina a la hora 15 en la Plaza Luis Piedrabuena, alumnos con sus patines, familiares, vecinos, alumnos de otras disciplinas y a la comunidad general. Para lograr una convivencia armoniosa con el excelente trabajo que se ha realizado con básquet y que otros tengan las mismas posibilidades.