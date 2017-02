SUTEBA anuncia asamblea extraordinaria y posible plan de lucha

Marcela Molina, de SUTEBA, convocó a los afiliados al gremio docente a asamblea extraordinaria el 22 de febrero a las 17.30, y anunció la inminente puesta en marcha de un plan de lucha ante la ausencia de una oferta salarial acorde a los reclamos del sector.

Por otra parte, expresó su satisfacción por el primer acampe en el predio recreativo que dispone el gremio en Claromecó, que funciona de miércoles a domingos y estará disponible también durante el fin de semana de Carnaval. “Todavía está en obra, pero es bueno destacar que tiene cosas buenas como la accesibilidad a personas con movilidad reducida, baño adaptado con duchador y botón antipánico, y siempre hay dos parcelas reservadas siempre para estas personas. Además está proyectado un camino para que se puedan trasladar desde el sector de camping al baño y al quincho, de manera tal que todos puedan disfrutar del espacio al aire libre porque sabemos que eso no se da en todos lados”, indicó Marcela Molina.

Molina destacó el tratamiento de cuestiones vinculadas al medio ambiente en el predio, y aseguró que ya está funcionando a pleno la planta biodigestora.

Paritarias

En cuanto a la situación en torno a las paritarias docentes, Marcela Molina se pronunció en contra del “silencio del Gobierno provincial, que no convoca después de una propuesta totalmente insuficiente, que nuestros delegados explicaron ayer y hoy en recorrida por las escuelas”, y llamó a los afiliados a asamblea extraordinaria para el 22 de febrero en la sede local de SUTEBA, a las 17.30.

“Los docentes no somos los que fomentamos el conflicto. Es la gobernadora María Eugenia Vidal la que habla de descontar los días de paro cuando nosotros en ningún momento hemos hablado de paro, porque todavía no lo hemos decidido”, sostuvo Molina, quien advirtió que “si no se abre la paritaria nacional, no habrá inicio de clases”.

Guardapolvos

Por otra parte, Molina anticipó que en el horario de 9 a 11 y de 17 a 19, se pueden retirar los guardapolvos para hijos de afiliados que asistan a escuelas de gestión estatal, al tiempo que señaló que todavía es posible realizar los pedidos hasta el 28 de febrero.