SUTEBA organizó un encuentro de docentes y familias en la plaza San Martín

Con el fin de hacer visible su lucha por las paritarias, varios docentes con sus familias se acercaron esta tarde a la plaza San Martín y confeccionaron carteles con mensajes referidos a la conciliación obligatoria.

En la oportunidad, hablaron la secretaria general de SUTEBA en nuestra ciudad, Marcela Molina, junto al secretario gremial de la Unión de Educadores (UETA), Guillermo Rodríguez, y a la referente de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), Vanesa Fernández Corbalán.

Rodríguez explicó que “hoy estábamos con 24 horas de paro, nosotros estuvimos ayer en el congreso, se van a hacer jornadas de protesta en los distintos distritos, vamos a conversar con la gente de FEB y el resto de los gremios. La idea es seguir con algo parecido a lo de hoy o alguna jornada de protesta durante el miércoles y el jueves”.

Luego, Molina manifestó que “desde SUTEBA se decretó paro nacional para el miércoles y jueves. Va a salir un micro con una movilización a realizarse el día jueves en La Plata, no tengo los horarios precisos de salida pero están invitados todos los docentes de FEB que nos quieran acompañar. Todos los organismos estamos de acuerdo con la paritaria nacional, en términos generales todos están invitados a movilizar”.

El apriete en los privados

Finalmente, Fernández Corbalán denunció que “los docente privados sufrimos despidos o aprietes por sumarnos a los paros. Muchas veces hay temor de adherirse por esta situación”. En este sentido, dio a conocer que “en Claromecó compañeros han sufridos aprietes de la representante legal y una de las amenazas es que la escuela va a perder la subvención, cuestión que nada tiene que ver con el trabajador que tiene derecho a huelga. No vamos a aceptar que nos extorsionen con esto”, aseguró.

Ilegalidad de la conciliación obligatoria

Además se pudo escuchar un audio de la secretaria gremial de SUTEBA, María Laura Torre: “queremos denunciar la ilegalidad de la conciliación obligatoria, expresamos que no es legal esta supuesta conciliación obligatoria pretendida por el Gobierno dado que no se ha dado a conocer ningún fallo provincial. No hemos sido notificados por parte de la Provincia de ningún fallo, nuestra organización sindical realizará la a denuncia penal correspondiente por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y práctica desleal. Fuerza compañeros y a seguir con mucha firmeza”.